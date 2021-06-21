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Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi

21.06.2021 14:36
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi, System.String[]

Son dakika haberler... Çankırı'da Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler pandemi döneminde sağlıksız beslenen vatandaşlar için katma değeri olan 'süt reçeli' üretti.

Çankırı'da Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler pandemi döneminde sağlıksız beslenen vatandaşlar için katma değeri olan 'süt reçeli' üretti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'GençBizz' Lise Girişimcilik Programı'na katılan öğrenciler, okul bünyesinde bulunan çiftliklerinde ürettikleri çiğ sütü, katma değerli ürüne dönüştürdüler.

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde besledikleri büyükbaş hayvanlardan sağdıkları çiğ süte katma değer kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda proje hazırlayan öğrenciler, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında düzenlediği ve Genç Başarı Vakfı tarafından uygulanan "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" yarışmasında yarı finale kadar yükselerek büyük başarı elde etti.

Bu amaçla günlük 25 kilogram çiğ sütü işleme kapasitesine sahip atölye kuran öğrenciler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayının ardından çiğ sütü reçel haline getirerek satışını yapabilmek için müracaatta bulundu. Günlük 50 kavanoza tekabül eden 25 kilogram çiğ süt, bu atölyede işlenerek reçel haline getirildikten sonra kahvaltı veren işletmelerde satışı yapılacak. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genç, öğrencilerle bir süre sohbet ederek yaptıkları çalışmalardan ötürü öğrencileri tebrik etti.

"Gençlerimizde girişimcilik kültürünün oluşturulmasını amaçlıyoruz"

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak 'Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nı yürüttüklerini söyleyen Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, "Faaliyet gösterdiğimiz Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulmasını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini hedefliyoruz. Mesleki eğitim veren okullar başta olmak üzere tüm eğitim düzeylerinde girişimcilik ile ilgili faaliyetler yürütüyor, etkinlikler düzenliyor ve iş birlikleri geliştiriyoruz. Ajansımız ve bölge illerimizdeki Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve meslek yüksekokulu seviyesinde eğitim gören öğrencilerimize yönelik yetkinlik kazandırıcı girişimcilik programları düzenliyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde, ajans olarak 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Genç Başarı Vakfı tarafından ülke genelinde lise seviyesinde uygulanan GençBizz programının bölgemizde de uygulanmasını sağladık. Program kapsamında öncelikli olarak öğrencilere temel girişimcilik, iç girişimcilik, sürdürülebilir girişim, sosyal girişim, tasarım odaklı düşünme, sorun çözümü yaklaşımı, ihtiyaç-fikir değerlendirme, swot analizi eğitimi, iş modeli kanvası, yatırımcı sunumu ve fikrimi koruyorum (patent, marka tescili) konularında eğitim verildi" dedi.

"Öğrencilerimiz, süt reçeli fikri ile yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi"

Öğrencilerin süt reçeli fikri ile düzenlenen yarışmada yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Bölgemizden 2020-2021 eğitim öğretim yılında GençBizz Programında toplam 25 öğretmenimize eğitim verilmiştir. Bu kapsamda 22 okuldan 25 öğretmen ile yola çıkılmış ve GençBizz portalında 7 takım kurulmuştur. Söz konusu programda, bölgemiz takımlarından Çankırı Şehit Mehmet Ata MTAL'den HITAE takımı öğrencileri ve danışman öğretmenleri tarafından tarımsal üretim alanında katma değer oluşturan 'süt reçeli projesi' ile iş fikirleri yarı finaline katılma hakkı elde etmişti. Ajans olarak bölgemizdeki gençlerin girişimcilik kültürlerinin gelişmesini destekliyoruz. Bu amaçla da onların motivasyonlarını artırmak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla HITAE takımı öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine bir deneyim ödülü vereceğiz. Bu kapsamda ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinden biri olan Bursa ilindeki TİGEM ve Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarına teknik gezi düzenlenmesini planladık. Bundan sonraki süreçte takımımıza başarılar diliyoruz."

"Tarımsal sektöre ciddi manada öğrenci yetiştiriyoruz"

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ise "Okullarımızda öğrencilerimizin öğrenmiş oldukları bilgi ve deneyimlerini sahada uygulama imkanı buluyorlar. Kendi adlarına hayata atılmadan önce kurdukları şirket ile sahadaki tecrübeyi bir nevi okulda uygulamış oluyorlar. Çocuklarımızın hayat tecrübesi kazanması için şu anda bunları fiili olarak uygulamaları gerekiyor. Bölgede şu anda okulumuz, alt yapı olarak tarımsal sektöre ciddi anlamda öğrenci yetiştiriyor. Öğrencilerimiz hayata atıldıklarında da ülkemizin gelişmesine farklı alanlarda katkı sağlayacaklardır. Öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarıdan ötürü kutluyoruz" diye konuştu.

"Pandemi günlerinde doğan yanlış beslenme alışkanlıklarına çözüm için süt reçeli ürettik"

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Veteriner Hekim Nedret Selvi de, "6 öğrencimizle birlikte GençBizz projesine katıldık. Proje kapsamında da öğrencilerimiz HITAE isimli bir şirket kurdular. Şirketimizin ismi de öğrencilerimizin baş harflerinden oluşuyor. Öğrencilerimiz süt hayvancılığı üzerine eğitim almaktalar. Özellikle çiğ sütün katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi ve marka değeri oluşturulması amacıyla GençBizz projesine katıldılar. Pandemi döneminde uzun süren karantina nedeniyle yanlış beslenme alışkanlıkları ortaya çıktı. Katkılı ürünlerin artması sonucunda biz de tamamen doğal, katkısız ve enerji verici bir gıda ürünü üretmeye karar verdik. Böylelikle yaptığımız iyi uygulama araştırmaları neticesinde süt reçeli üretimi ürettik. Ürettiğimiz süt reçeli, tamamen okulumuzdaki hastalıklardan ari işletme belgeli hayvanların çiğ sütünden elde ediliyor. Hiçbir şekilde katkı maddesi kullanılmıyor. Tamamen doğal içerikli meyveler ve kuruyemişler kullanıyoruz. Bu kapsamda çeşitlendirilmiş ürünlerimiz mevcut" şeklinde konuştu.

"Günlük 25 kilogram sütü işleyebiliyoruz"

Şu anda prototip ürünleri ürettiklerini söyleyen Selvi, "Tarım ve Orman Bakanlığından ürün kayıt ve onay belgesini bekliyoruz. Ürünümüz onaylandıktan sonra seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Özellikle doğal ürün satan şarküteriler ve kahvaltı veren kafeler, bistrolar ve bu tarz yerlere de ürünümüzü pazarlamayı düşünüyoruz. Prototip ürün çalışmalarımızda günlük yaklaşık 25 kilogram yani 50 kavanoza tekabül eden bir kapasitemiz var şu anda. Fakat ilerleyen süreçlerde bu kapasitemizi talebe yönelik olarak artırma planları içerisindeyiz" dedi.

"İş hayatına atılmadan önce buradan tecrübeler edindik"

Öğrenciler tarafından kurulan HITAE şirketinin Genel Müdürü İsmail Özden de "Arkadaşlarımızla birlikte bir şirket kurduk. Kurduğumuz bu şirket ile birlikte insanlara sağlıklı bir ürün sunmayı hedefliyoruz. Grupta 6 kişiyiz ve şirketimizin adı HITAE. Arkadaşlarımızın baş harflerinden oluşuyor. Arkadaşlarımızla birlikte çalışma hayatına atıldığımızda bunları tecrübe edinmek aslında bizlerin ilk hedefiydi. Bu hedefimiz ile birlikte insanlara sağlıklı bir şekilde sütten yapılmış reçeli de sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi
Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi

Mehmet Ata, Pandemi, Çankırı, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Öğrenciler, çiğ süte katma değer kazandırarak reçel haline getirdi - Son Dakika Ekonomi


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