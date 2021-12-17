Son dakika gündem: Öğrenciler, "Kitap ağacı ve renkli okuma köşesi"nde okuma alışkanlığı kazanıyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir okulda oluşturulan "Kitap ağacı ve renkli okuma köşesi" ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor.

Aşağı Çavundur Mahallesi TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda okul müdürü ve 2 öğretmen, kendi imkanlarıyla okulun koridorunda yaptıkları düzenlemelerle öğrenciler için okuma köşesi oluşturdu. Öğrenciler, boş zamanlarında, teneffüslerde ve okuma saatlerinde buraya gelerek öğretmenleriyle kitap okuyor.

Okul müdürü Ufuk Bağ, AA muhabirine, öğrencilerine okumayı sevdirmek amacıyla öğretmenlerinin istekleri doğrultusunda böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Okuma köşesi hazırladıklarını aktaran Bağ, "Öğrencilerimiz koşarak ve severek buraya gelip kitap okuyor. İstedikleri kitabı evlerine götürüyorlar. Okuduktan sonra getiriyorlar." diye konuştu.

Öğretmen Dudu Tekin de "Okulumuzda kütüphane yoktu. Duvar boyalarından kitaplıklarına, kitap ağacından halısına ve kitaplarına kadar kendimiz alıp yaptık. Çocuklar bu işin başından itibaren çok heyecanlandı ve severek kitap okuyorlar. Okuma alışkanlığı arttı ve bu bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Aysima Gürses ise artık severek kitap okuduğunu ve evine kitap götürebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Dilara Kuş da bir ağaçtan meyve alır gibi kitap almanın ve okuma köşesinde kitap okumanın çok eğlenceli olduğunu ifade etti.