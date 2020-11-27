Son dakika haberi! Öğrenciler Kovid-19 günlerini resim ve şiirle anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi! Öğrenciler Kovid-19 günlerini resim ve şiirle anlattı

27.11.2020 11:07
Son dakika haberi! Öğrenciler Kovid-19 günlerini resim ve şiirle anlattı, System.String[]

Son dakika haberler: Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerinin ve sağlık çalışanlarının yaşadıklarını şiir ve resimle anlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerinin ve sağlık çalışanlarının yaşadıklarını şiir ve resimle anlattı.

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Yıldız Yenen Avcı, Türkiye'de Kovid-19'un görülmeye başlandığı ilk aylarda salgına dikkati çekmek amacıyla 6 ay önce öğrencilerinden bu konuda şiir yazmalarını ve resim yapmalarını istedi.

Salgın döneminde yaşananları kaleme alan 51 öğrenci, bununla ilgili şiir yazdı ve resim yaptı. Kimi öğrenci "Evde kal" çağrısı kapsamında geçirdiği bir günü yazarken kimisi de hem virüsün resmini hem de bu süreci anlatan resimler çizdi.

Bazı öğrenciler de sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları anlattı.

Öğretmen Avcı ise öğrencilerin çalışmalarını "Korona Günlerinde Bizler Çocuktuk." adlı kitapta derledi.

Avcı, AA muhabirine, kitaptan elde edilecek geliri Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere bağışlanacağını söyledi.

Çocukluğun her yetişkin için özel bir süreç olduğuna işaret eden Avcı, "Maalesef pandemi kuşağı çocukluğun bu özel süreci koronavirüsün gölgesinde geçirme zorunda kalıyor. Öğrencilerimize hayatın devam ettiğini umutların hiç bitmemesi gerektiğini böylesi zor zamanlarda bile bilgimizle, yeteneklerimize gözlemlerimizle güzel işleri yapabildiğini göstermek adına böyle bir çalışma başlattık." dedi.

Şiir ve resimlerin hayatını kaybedenlere ve sağlık çalışanlarına ithaf edildiğini belirten Avcı, "sosyal mesafeden sosyal birlikteliğe gitmeyi" hedeflediklerini dile getirdi.

Avcı, "Tarihsel süreci kayıt altına almak istedim. Öğrencilerimize hayatın devam ettiğini, umutların hiç bitmemesi gerektiğini, böylesi zor günlerde bile gözlemlerimiz, hayal gücümüz ve yeteneklerimizle yararlı ve güzel işler yapılabileceğini göstermek istedim." ifadesini kullandı.

"Keşke salgın hiç olmasaydı ve biz bunları yazıp çizmeseydik"

6. sınıf öğrencisi Buket Ökmen ise kitap için resim çizip şiir yazdığını belirterek, maske ve mesafenin önemine dikkati çektiğini, kurallara uyulduğu takdirde salgının korkulacak bir şey olmadığını anlatmaya çalıştığını anlattı.

5. sınıf öğrencisi Ceylin Açıkgöz de "'Senin Yüzünden Korona' adlı şiir yazdım. Virüs hayatımızı çok değiştirdi. O olmasaydı belki de bu şiir ve kitap olmayacaktı. Keşke salgın hiç olmasaydı ve biz bunları yazıp çizmeseydik. Lütfen herkes kurallara uysun." diye konuştu.

Açıkgöz'ün yazdığı şiirde şu mısralar yer aldı:

"Gezip dolaşamıyoruz, özgürce oynayamıyoruz senin yüzünden korona

Bu yılı bayramsız geçirdik senin yüzünden korona

İnsanlar ölüyor, nice ışıklar sönüyor, nefesimiz tükeniyor senin yüzünden korona

Okulumuz vardı eskiden sıram, öğretmenlerim ve arkadaşlarım

Çok özlüyorum onları senin yüzünden korona"

Koronavirüs, Aydın, Resim, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! Öğrenciler Kovid-19 günlerini resim ve şiirle anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak         
10:55
ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu?         
10:44
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı         
09:59
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi         
09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor         
08:04
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 11:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Öğrenciler Kovid-19 günlerini resim ve şiirle anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei