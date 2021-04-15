Son dakika haberi... Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

15.04.2021 10:22

Edinilen son dakika haberine göre Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor Bingöl'de bir meslek lisesinde döner sermaye işletmesi ile öğrenciler lastik değişimi, oto yıkama ve tesisat alanlarında çalışarak hem uygulamalı öğrenmeye hem de ekonomik olarak kazanç sağlayıp kendi harçlıklarını...

Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Bingöl'de bir meslek lisesinde döner sermaye işletmesi ile öğrenciler lastik değişimi, oto yıkama ve tesisat alanlarında çalışarak hem uygulamalı öğrenmeye hem de ekonomik olarak kazanç sağlayıp kendi harçlıklarını çıkarmaya başladı

BİNGÖL - Bingöl'de bir meslek lisesinde döner sermaye işletmesi ile öğrenciler lastik değişimi, oto yıkama ve tesisat alanlarında çalışarak hem uygulamalı öğrenmeye hem de ekonomik olarak kazanç sağlayıp kendi harçlıklarını çıkarmaya başladı.

Kent merkezinde Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yaklaşık 3 ay önce döner sermaye işletmesi kuruldu. Bu sayede okulda bulunan Motor Teknolojileri, Tesisat ve İklimlendirme ile İnşaat Teknolojileri alanları döner sermaye ile öğrencilere hem uygulamalı iş kapısı oldu, hem de ekonomik olarak kendi harçlıklarını çıkaracak gelir kapısı aralandı. Motor Teknolojileri alanında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte araçların lastik değişimini, balans ayarlarını, yağ ve filtre değişimleri ile yıkamalarını piyasaya göre daha uyguna yaparak döner sermaye işletmesine katkı sağlamaya başladı. Tesisat ve İklimlendirme alanındaki öğrenciler de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlardaki atıl durumda olan masa ve sıraları yeniden işleyerek kurumlara geri kazandırarak geri dönüşüme de önemli bir katkı sunmuş oldu.

İlk yıl için hedef 500 bin TL'lik ciro

Piyasadaki kalifiye ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerin kazanması sağlamak amacıyla döner sermaye işletmesini kurduklarını aktaran Okul Müdürü Murat Sözer," Bu yıl eğitim- öğretim yılında döner sermayemizi aktif hale getirdik. Şuan motorlu araçlar teknolojilerinde lastik değişimi, her türlü araçların bakımları, yağ değişimi, yine motorlu araçlar teknolojimizde iç-dış yıkama faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. Bu alanlarda ilimize hizmet sunmaya başladık. Bunun yanı sıra yine Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde okullarımızda atıl durumda bulunan masa ve sıraları onardıktan sonra ekonomiye tekrar kazandırma çabamız var. Döner sermaye işletmemizi yeni kurmamıza rağmen çok ciddi bir atılım yapmış bulunmaktayız. Döner sermaye ile ilgili ilk yıl. Tabii pandeminin oluşturduğu bazı sıkıntılar var. Buna rağmen yılsonu hedefimizi 500 bin TL olarak belirledik. Takip eden yıllarda da daha iyi kapasitemizi artırarak iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Okulun motor bölümünde öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinden Serhat Börikoçin,"Okulumuzda açılan döner sermayede çalışıyorum. Motor bölümündeyim lastik değişimi, balans, oto yıkama alanlarında hocalarımızla beraber çalışıyoruz. İleride sağlam bir usta olmaya çalışacağız. Ailemi ve kendimi düşünerek bu yola çıktım. İnşallah sağlam bir usta olacağım ve bu işe devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Piyasa şartlarına göre oto yıkamayı daha uygun fiyata yaptıklarını belirten öğrencilerden Muhammet Özel ise "Lastik sökümü, balans ayarı ve oto yıkama yapıyoruz. Okulda gördüğümüz eğitimlerle burada uygulamalı olarak öğreniyoruz. Piyasada oto yıkama 35 TL iken biz 25 TL'ye yapıyoruz. İleri zamanlarda çok iyi bir usta olacağıma inanıyorum. Buradan kazandığım parayla çok mutlu oluyorum, aileme katkı sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Tesisat ve İklimlendirme alanındaki öğrencilerden Bedri Çelik'de "Burada eski masaları ayırıp yeniden kullanılır bir şekilde montajlıyoruz. Bu montajlama bize gelir sağlıyor. Öğretmenlerimizin de verdiği bazı bilgilerle bir meslek üzerinde gitmeye çalışacağız. Bu aldığımız döner sermaye ile hem ev ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de kendi harçlığımızı çıkarıyoruz. İnşallah ileri de daha iyi bir meslek sahibi olmak için buraya devam edeceğiz ve okulumuzu bitireceğiz" diye konuştu.

Son dakika haberi... Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor
Son dakika haberi... Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor
Son dakika haberi... Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor
Son dakika haberi... Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor

Anadolu Lisesi, Türk Lirası, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Öğrenciler okulda hem meslek öğreniyor, hem de ekonomik kazanç sağlıyor - Son Dakika


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