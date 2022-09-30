Son dakika haberi! ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYECİLERE SÜRPRİZ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYECİLERE SÜRPRİZ

30.09.2022 15:43

Son dakika haber... Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencileri itfaiyecilere sürpriz yaptı.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencileri itfaiyecilere sürpriz yaptı. Yangın ihbarı yapıp okula çağrılan itfaiyecileri meşalelerle karşılayan öğrenciler, onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 308'inci yıl dönümünde Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencileri Burdur Belediyesi itfaiyecilerine sürpriz yaptı. Öğrenciler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak okulda ders sırasında atölyede yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ihbar edilen bölgeye gelen itfaiye ekiplerini meşalelerle karşıladı. Daha sonra itfaiyecilere öğrenciler tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Okul Müdürü İbrahim Çelikkaya, İtfaiyecilik önemli, kutsal bir meslek. Çünkü itfaiyecilerimiz yangınlarda depremlerde sellerde insanların zorda olduğu anlarda hep onların yanında olmuş, kendi canı pahasına çalışmakta, uğraşmakta ve bizlerin geçmişini, geleceğini maddi, manevi her türlü şekilde canını kurtarmak için çaba sarf eden kurum, kuruluştur. O yüzden bizler de okul olarak itfaiyecilik mesleğine destek vermek amacıyla okulumuzda eğitim, öğretim çalışmalarını sürdürüyoruz. İtfaiye Müdürlüğümüzün destekleriyle onların daha iyi yetişmeleri için çaba gösteriyoruz. Ayrıca bu vesileyle bütün itfaiye birimine teşekkür ediyoruz. Bu günün hepimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, aldıkları ihbar üzerine ekiplerle ihbar edilen bölgeye geldiklerinde gördükleri karşısında derin bir oh çektiklerini söyledi. Ballak, şunları kaydetti

Bugün Anadolu Meslek Lisesi'nde mobilya bölümünde yangın ihbarı aldık. Arkadaşlarla hemen toparlandık, geldik. Köşeyi döndük bir oh çektik. Bu güzel sürpriz için de okulumuza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl 308'inci yaşını kutladığımız, ülkemizin en köklü mesleği olan itfaiyecilik ve yangın güvenliği için buradayız. İtfaiyecilik öyle bir meslektir ki herkesin kaçtığı yere sizler koşarsınız. Bu anlamda değişen teknoloji ile yangınların çeşitliliği de değişmekteydi ve artık okullu, okumuş, tecrübeli personele ihtiyaç vardı. Türkiye'de neredeyse ilk içerisinde olan Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde değerli hocalarımızın katkılarıyla itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü açıldı. Bu yıl beşinci mezunlarımızı vereceğiz. Daha önce mezun olan arkadaşlarınız şu an büyükşehirlerde İtfaiye Daire Başkanlıklarında ve Orman Bakanlığına bağlı itfaiye birimlerinde bayrağı gururla taşımakta. Değişen teknolojiye bağlı olarak yangın çeşitliliği ile birlikte eğitimli personelin olması bu bakımdan çok önemliydi. Bizler de bugün sahada mezun ettiğimiz öğrencilere baktığımız zaman Burdur'dan ne cengaverler çıktığını görmüş olduk. Ben bu güzel sürpriz için tekrardan hocalarımıza, okul müdürümüze ve siz meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Nice 308 yıllarda beraber görev yapmayı diliyorum.

YORUMLAR
500
Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, 'halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin' sözlerine beklenmedik cevap Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, 'halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin' sözlerine beklenmedik cevap Çorum'da İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi Çorum'da İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi BAKAN ÖZER DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI BAKAN ÖZER DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYECİLERE SÜRPRİZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi büyük olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 22:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYECİLERE SÜRPRİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement