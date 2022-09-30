Son dakika haberi! ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYECİLERE SÜRPRİZ

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencileri itfaiyecilere sürpriz yaptı. Yangın ihbarı yapıp okula çağrılan itfaiyecileri meşalelerle karşılayan öğrenciler, onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 308'inci yıl dönümünde Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencileri Burdur Belediyesi itfaiyecilerine sürpriz yaptı. Öğrenciler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak okulda ders sırasında atölyede yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ihbar edilen bölgeye gelen itfaiye ekiplerini meşalelerle karşıladı. Daha sonra itfaiyecilere öğrenciler tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Okul Müdürü İbrahim Çelikkaya, İtfaiyecilik önemli, kutsal bir meslek. Çünkü itfaiyecilerimiz yangınlarda depremlerde sellerde insanların zorda olduğu anlarda hep onların yanında olmuş, kendi canı pahasına çalışmakta, uğraşmakta ve bizlerin geçmişini, geleceğini maddi, manevi her türlü şekilde canını kurtarmak için çaba sarf eden kurum, kuruluştur. O yüzden bizler de okul olarak itfaiyecilik mesleğine destek vermek amacıyla okulumuzda eğitim, öğretim çalışmalarını sürdürüyoruz. İtfaiye Müdürlüğümüzün destekleriyle onların daha iyi yetişmeleri için çaba gösteriyoruz. Ayrıca bu vesileyle bütün itfaiye birimine teşekkür ediyoruz. Bu günün hepimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, aldıkları ihbar üzerine ekiplerle ihbar edilen bölgeye geldiklerinde gördükleri karşısında derin bir oh çektiklerini söyledi. Ballak, şunları kaydetti

Bugün Anadolu Meslek Lisesi'nde mobilya bölümünde yangın ihbarı aldık. Arkadaşlarla hemen toparlandık, geldik. Köşeyi döndük bir oh çektik. Bu güzel sürpriz için de okulumuza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl 308'inci yaşını kutladığımız, ülkemizin en köklü mesleği olan itfaiyecilik ve yangın güvenliği için buradayız. İtfaiyecilik öyle bir meslektir ki herkesin kaçtığı yere sizler koşarsınız. Bu anlamda değişen teknoloji ile yangınların çeşitliliği de değişmekteydi ve artık okullu, okumuş, tecrübeli personele ihtiyaç vardı. Türkiye'de neredeyse ilk içerisinde olan Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde değerli hocalarımızın katkılarıyla itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü açıldı. Bu yıl beşinci mezunlarımızı vereceğiz. Daha önce mezun olan arkadaşlarınız şu an büyükşehirlerde İtfaiye Daire Başkanlıklarında ve Orman Bakanlığına bağlı itfaiye birimlerinde bayrağı gururla taşımakta. Değişen teknolojiye bağlı olarak yangın çeşitliliği ile birlikte eğitimli personelin olması bu bakımdan çok önemliydi. Bizler de bugün sahada mezun ettiğimiz öğrencilere baktığımız zaman Burdur'dan ne cengaverler çıktığını görmüş olduk. Ben bu güzel sürpriz için tekrardan hocalarımıza, okul müdürümüze ve siz meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Nice 308 yıllarda beraber görev yapmayı diliyorum.