Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu - Son Dakika

Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu

16.03.2021 12:00
Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu, System.String[]

Son dakika haber... SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Amasya'da öğrenciler, kentlerinin yer aldığı haritayı mavi renge boyayarak, vatandaşların kurallara karşı daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Amasya'da öğrenciler, kentlerinin yer aldığı haritayı mavi renge boyayarak, vatandaşların kurallara karşı daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Amasya'da Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında 'Çok yüksek riskli' iller arasında bulunan kent için 'Bize Yakışanı Yapalım, Maviliklere Koşalım' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, okul idarecilerince kendilerine verilen kentlerinin yer aldığı haritayı mavi renge boyayarak, vatandaşların salgın kurallarına karşı daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Öğrenciler ayrıca, mavi renge boyadıkları haritaları evlerinin ve balkonlarının camlarına asarak, maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat çekti.

'ELBİRLİĞİ İLE BU ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ'Öğrencilerin Amasya haritasını maviye boyayarak evlere, iş yerlerine, sınıflarına asarak bu kampanyaya destek verdiklerini kaydeden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun "Malum bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan virüsle mücadele etmekteyiz. İlimizde bu dönemde kırmızı kategoride yüksek riskli iller arasında. Sayın valimizin talimatıyla öğrenciler arasında bu konuyla ilgili pek çok kampanya başlatmıştık. En son başlattığımız kampanya da sloganımız 'Bize Yakışanı Yapalım Maviliklere Koşalım' adı altında öğrencilerimiz Amasya haritasını maviye boyayarak evlere, işyerlerine, sınıflarına asarak bu kampanyaya destek oldular. Gerçekten kampanya şu anda iyi gidiyor. Bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah elbirliği ile bu zor günleri ülke olarak, dünya olarak atlatacağı" dedi.

İlkokul öğrencisi Begüm Abacı (7) da okuduğu şiirle herkesi kurallara uymaya, Amasya haritasını maviye dönüştürmeye davet etti. Anaokulu öğrencisi Bera Yeşilyurt (5) ise "Kurallara uyalım, Amasya'yı masmaviye boyayalım" dedi.


Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu
Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu
Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu
Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu
Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu
Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu
Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu

milli eğitim bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Öğrencilerden 'mavi Amasya' vurgusu - Son Dakika


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