Son dakika haberi: ÖĞRENCİLERİ OKULA ALIŞTIRMAK İÇİN DUVARLARI, SIRALARI, ZEMİNİ BOYADILAR - Son Dakika

Son dakika haberi: ÖĞRENCİLERİ OKULA ALIŞTIRMAK İÇİN DUVARLARI, SIRALARI, ZEMİNİ BOYADILAR

05.04.2021 11:06

Son dakika gelişmesine göre MANİSA'daki kırsal Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan 5 derslikli ilkokulda, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara sonrası, öğrencilerin yeniden okula adaptasyonunu sağlamak ve salgının öğrenciler üzerindeki olumsuz izlerini silmek için farklı yöntem uygulandı.

MANİSA'daki kırsal Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan 5 derslikli ilkokulda, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara sonrası, öğrencilerin yeniden okula adaptasyonunu sağlamak ve salgının öğrenciler üzerindeki olumsuz izlerini silmek için farklı yöntem uygulandı. Okul Müdürü Sami Gökçe öncülüğünde 5 öğretmen, okulun duvarlarına çizgi film kahramanlarını çizdi. Koridorlardaki zemine seksek oyunu çizilirken, öğrenci sıraları da çocukların istediği renge boyandı.

Şehzadeler ilçesinin kırsal Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 5 derslikli ilkokulda, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, yeniden okula dönen öğrencilerin adaptasyonunu sağlamak ve salgının olumsuz izlerini silmek adına farklı bir çalışma yapıldı. Okul Müdürü Sami Gökçe öncülüğünde 5 öğretmen, okulun duvarlarına çizgi film karakterlerini çizdi. Koridor zeminlerine sek sek oyunu çizilirken, sıra ve masalar tek tek ayrılarak, öğrencilerin istediği renge boyandı. Sıfır atık projesiyle atık paletlerden kitaplıklar oluşturulan okulda, ayrıca 'Hayal Et' projesi hayata geçirildi. Öğrenciler her ay gerçekleşmesini istediği hayalini kağıda yazarak, okulun girişinde bulunan kutucuğa atıyor. Okul müdürü ve öğretmenler çekiliş yöntemiyle bir öğrencinin hayalinin gerçekleşmesini sağlıyor. Yenilenen okullarında yüz yüze eğitime adapte olan öğrenciler, pandeminin olumsuz izlerini de siliyor.

Çavuşoğlu İlkokulu Müdürü Sami Gökçe, 63 öğrencilerinin bulunduğu okulda, öğrenciler için faydalı olan çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şehzadeler Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu

İlk koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından uzaktan eğitime geçilen Mart 2020'den beri öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte zorlu bir gündemi paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Manisa Valiliği'nin pandemi sürecine aldıkları kararlara ve ortaya çıkan değişimlere uygun yol alabilmek için çalışıyoruz. Okulların kapanması, harmanlanmış, hibrit eğitime geçme zorunluluğunun tüm süreçleri güncellemeye neden oldu. Ancak bu olumsuz durumun neden olduğu zorluklar yanında bazı fırsatları da barındırıyoruz. Bu dönemin aynı zamanda öğretmenler, çocuklar ve veliler için yenilenme ve beceri edinme süreçlerini de içeriyor. İşte bugün de Çavuşoğlu İlkokulu'nda fedakarca ve özveri ile görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin okullarını çocuklarımız için daha güzel ve elverişli bir ortama dönüştürmek için yaptıkları çalışmalara şahit oluyoruz. Şehzadeler Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığı'nın da destekleriyle ama en önemlisi de öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile okul duvarlarına çizgi film karakterleri resmedildi ve daha renkli bir ortama kavuşturuldu, atık ve geri dönüşüme kazandırılan paletlerden sınıflarımıza kitaplıklar yapıldı. Daha birçok güzel çalışma yapıldı. Bu vesile ile emek veren, özverili çalışmaları ile okulumuzu öğrencilerimiz için daha güzel bir ortama dönüştüren okul müdürümüzü ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, gayretli çalışmalarının devam etmesini temenni ediyorum.

Son dakika haberi: ÖĞRENCİLERİ OKULA ALIŞTIRMAK İÇİN DUVARLARI, SIRALARI, ZEMİNİ BOYADILAR
Son dakika haberi: ÖĞRENCİLERİ OKULA ALIŞTIRMAK İÇİN DUVARLARI, SIRALARI, ZEMİNİ BOYADILAR
Son dakika haberi: ÖĞRENCİLERİ OKULA ALIŞTIRMAK İÇİN DUVARLARI, SIRALARI, ZEMİNİ BOYADILAR
Son dakika haberi: ÖĞRENCİLERİ OKULA ALIŞTIRMAK İÇİN DUVARLARI, SIRALARI, ZEMİNİ BOYADILAR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÖĞRENCİLERİ OKULA ALIŞTIRMAK İÇİN DUVARLARI, SIRALARI, ZEMİNİ BOYADILAR - Son Dakika


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