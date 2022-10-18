Son dakika haberi | Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada

18.10.2022 09:42

Son dakika haber... Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde dün öğlen saatinde okuldan öğle yemeği için çıkıp evine giden 11 yaşındaki B.E'ye, yolun karşısına geçmek isterken Batuhan Ş'nin kullandığı 06 LPD 01 plakalı otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı öğrencinin Kozan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Küçük Nazgül, foseptik çukurunda can verdi Son dakika haberi... Küçük Nazgül, foseptik çukurunda can verdi Rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Adana haberleri | Adana'da çamur yağdı; oto yıkamacılar doldu Adana haberleri | Adana'da çamur yağdı; oto yıkamacılar doldu
Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:31 Olimpiyat elemelerine başörtüsüz çıkan İranlı kadın sporcunun ortadan kaybolduğu belirtildi
15:26 Enerji Bakanı Dönmez: 41 işçimizin hayatını kaybettiği maden ocağında ağustosta yapılan denetimde sorun tespit edilmedi
15:25 Yarış atı birinci gelen ünlü oyuncu Emre Karayel'in kazandığı para dudak uçuklattı
15:14 17 yaşındaki saldırganın tacizine uğrayan 45 yaşındaki kadın o anları ağlayarak anlattı
15:12 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur" sözlerine yanıt verdi: Seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini de ben alıyorum
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:54 Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 16:45:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement