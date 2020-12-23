Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle okula gidemeyen Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu öğrencileri internet üzerinden öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenler Güzide Özdemir ve Ayşe Karahan, canlı yayında öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yaptı.

Okul Müdürü Burak Şahinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hiçbir öğrencimizin okul öncesi eğitimden yoksun kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle öğretmenlerimizin istekleri doğrultusunda pandemiden dolayı aileleri tarafından okula gönderilmeyen öğrencilerimizin okuldan ve arkadaşlarından ayrı kalmamaları için böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Şahinarslan, çalışmalara destek veren öğrenci velilerine teşekkür etti.