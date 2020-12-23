Son dakika haberi | Öğretmenlerden öğrencilere sürpriz
23.12.2020 14:27
Son dakika haberler... Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle okula gidemeyen Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu öğrencileri internet üzerinden öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle okula gidemeyen Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu öğrencileri internet üzerinden öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Öğretmenler Güzide Özdemir ve Ayşe Karahan, canlı yayında öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yaptı.
Okul Müdürü Burak Şahinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hiçbir öğrencimizin okul öncesi eğitimden yoksun kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle öğretmenlerimizin istekleri doğrultusunda pandemiden dolayı aileleri tarafından okula gönderilmeyen öğrencilerimizin okuldan ve arkadaşlarından ayrı kalmamaları için böyle bir etkinlik yaptık." dedi.
Şahinarslan, çalışmalara destek veren öğrenci velilerine teşekkür etti.
Son Dakika Liverpool ve Manchester United, Ozan Kabak için devreye girdiler Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutasyon açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!