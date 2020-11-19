AVM'lerin kaderi koronavirüs ile değişiyor - Son Dakika

AVM'lerin kaderi koronavirüs ile değişiyor

19.11.2020 10:17
AVM'lerin kaderi koronavirüs ile değişiyor, System.String[]

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, sosyal hayatı tümüyle değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber AVM'lerin dinamiklerinin değişmeye başladığını belirtti.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, sosyal hayatı tümüyle değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber AVM'lerin dinamiklerinin değişmeye başladığını belirtti.

Venezia Mega Outlet'den yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisinin AVM sektörüne etkilerine ilişkin görüşlerine yer verilen Isıgöllü, AVM'ler için kaderin değiştiğini, bazı AVM'lerin pandemi sebebiyle rekabetten düşeceklerini kaydetti.

Isıgöllü, "Yaşadığımız bu süreci iyi yönetebilen ve ayakta kalabilen AVM'ler ise belki eskisinden de güçlü duruma gelecekler." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ve sosyal hayatı ve alışkanlıkları değiştirerek sektörü etkilediğini belirten Isıgöllü, bununla birlikte, son dönemlerde yapılan yeni yatırımlarla, bazı bölgelerde arzın talebi geçmesi ile hem AVM'ler hem de markalar için rekabetin kızıştığını belirtti.

Isıgöllü, şunları söyledi:

"Bundan sonrası için öngörüler, hem AVM'ler için hem de markalar için ilerleyen dönemde bir konsolidasyon süreci yaşanabileceği yönünde. AVM'ler için kader değişiyor. Bazı AVM'lerin rekabetten düşmesi kaçınılmaz olacak. Yaşadığımız bu süreci bizim gibi iyi yönetebilen ve rekabette öne çıkabilen AVM'ler ise belki eskisinden de güçlü duruma gelecekler. Markalar için de benzer durumlar yaşanacak diye düşünüyorum. Bazı markalar küçülecek ve belki de yok olacaklar. Halihazırda faaliyetini sürdüren bazı markalar ise daha da güçlenecek. Çok dinamik bir ülke oluşumuz sayesinde, dünya platformunda güçlü ve rekabetçi olduğumuz perakende sektöründe önümüzdeki süreçte mutlaka yeni ve güçlü markalar çıkaracağımızı da öngörüyoruz. "

AVM'lerin geleceği ile ilgili farklı görüşler bulunduğunu kaydeden Isıgöllü, bundan sonra yatırımların eski dönemlere göre çok daha kontrollü olacağını, "arzı yapalım, talep kendiliğinden oluşur" düşüncesi yerine, talebin ölçümlenmesiyle, ihtiyaca ve rekabet analizlerine göre yatırımlar yapılmaya başlanacağını dile getirdi.

Küresel salgının, tüm sektörleri, üretici ve tüketici hareketlerini, ticaretin şeklini, yatırım planlarını, gelecek planlarını, insan ilişkilerini, kısaca hayatın her alanını etkilemeye ve değiştirmeye devam ettiğini vurgulayan Isıgöllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değişimin içinde yaşayanlar olarak, yeni dünya düzeninin oluşmasını hem gözlemliyoruz hem de buna katkıda bulunuyoruz. Bu değişimler yaşanırken, oyundan düşen AVM'lerin geleceğinin ne olacağı konusunda kesin söylemlerde bulunmak oldukça zor. Son dönemde çok hızlı büyüme gösteren online alışveriş için lojistik merkezleri olabileceği, mobilya üreticilerinin showroomları olarak kullanılabileceği, sektörel ve benzer mağazalarla markaların bir arada olduğu merkezlere dönüşebileceği, okula veya üniversiteye, hastane veya sağlık merkezlerine dönüştürülebileceği, ofis binaları olarak kullanılabileceği, otel yapılabileceği gibi birçok alternatif görüşler konuşuluyor. Ne kadar süreceği net olmamakla birlikte pandemi elbet sonlanacak. Bu süreçte AVM yönetimlerinin etkili tedbirler almaları, insan sağlığının her şeyin önünde tutulacağı kontrollü bir işleyişin sağlanması ve ticaretin devam edebilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi sektör için çok önemli."

AVM'lerin kaderi koronavirüs ile değişiyor

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AVM'lerin kaderi koronavirüs ile değişiyor - Son Dakika Ekonomi


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