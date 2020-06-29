Son dakika haberi | Okan Buruk: "Biz şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi | Okan Buruk: "Biz şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz"

Son dakika haberlerine göre - Okan Buruk: "Biz şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Biz başkanımızla, yönetimimizle, seyircimizle birlikte şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

- Okan Buruk: "Biz şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz"

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İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Biz başkanımızla, yönetimimizle, seyircimizle birlikte şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftalar yaklaştıkça takımların üzerindeki baskıların arttığını ifade ederek, "Bugün maç öncesi özellikle sahaya kazanıp rakiplerimizde olan puan farkını açmak için çıktık ama ilk yarının başı ile 2. yarının başı dışında oyunun büyük bir bölümünü rakibimize verdik. Rakibimizin iyi ayaklara sahip olması, santrforsuz oynamaları çok gezerek oynamalarını sağladı. Demba Ba hamlesi ile 4-4-2'ye döndük. Golü de bulduk, 2. gol şansı da yakaladık. Rakbimize pozisyonlar verdik ve kaptırdığımız toptan golü yedik. Belki maçın genelinde 4 tane yakın net pozisyon verdik. Üstünlük olarak Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçmiş gözüküyor istatistiklerde. Burada rakibimiz özellikle çok gezen ve pas kalitesi yüksek oyuncularla hem bizim kalemize gelmeye çalıştılar ve bize şanslar verdiler. Biz takım ve bireysel olarak çok iyi işler yapmadık. Maçtan önce hedefimiz 3 puandı ve maça bakarsak 1 puan kötü değil, 10 kişi kaldık. Bundan sonraki haftalarda gene kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Visca'nın kartı doğru değildi"

Visca'nın ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla ilgili konuşan Buruk, "Bugün Visca'ya gösterilen kartın doğru olmadığını düşünüyorum. İkisinin de topu alma şansı olan oyuncunun ikisinin de ayakları birbirine değmiştir. Çok basit kartlar gösteriliyor. Mahmut'a gösterilen kart da çok basitti. Çok fazla cezalı duruma düşen oyuncumuz oldu. Bu oyuncular üzerinden gösterilen kartlar bizi de üzmüş oldu. Gösterilen kolay kartlar her takım içinde kötü. Visca'nın pozisyonunda özellikle kimin faul yaptığını anlayamadığımız pozisyon. İkinci sarıdan kırmızı vermesini doğru bulmuyorum. Bu kartların çok doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Haftaya kazanıp çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor"

Takımın durumu ve Trabzonspor ile olan 2 puanlık fark hakkında görüşlerini belirten Okan Buruk, "Trabzonspor 2 puan kaybetti gibi gözüküyor ama maçtan önce 1 puan bize yaklaşmıştı. Biz 1 puan alarak 2 puanlık farkı koruduk. Ben sahada oyun olarak olumlu görmedim. 2 puanlık bir avantajımız var, haftaya da Galatasaray-Trabzonspor maçı var. Bu haftaya bu şekilde lider olarak girmek ister misiniz deseniz evet isterdim derdim. Önümüzdeki hafta deplasmanda kazanıp çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Önemli oyuncular cezalı duruma düştü. Bu durum bizim açımızdan olumsuz ama takımımızda en iyisini yapmaya çalışan oyuncular var onlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

"Biz kendi işimize bakıp yolumuza devam etmek istiyoruz"

Oynadıkları fikstür hakkında konuşan Buruk, "Bizim baktığımız en zor fikstürümüz bu haftaya kadar olan fikstürdü. Her hafta her maç çok zor ama özellikle şampiyonluk yarışı içerisinde olmuş takımlarla oynayacağımız maçlarda zordu ve bunları bu hafta Galatasaray ile bitirdik. Bundan sonraki oynayacağımız maçlar küme düşme hattı ve sonrasındaki takımlarla ve zor olacak. Oyuncular ile inancımız tam. Sıkıştırılmış bir takvim var. Haftaya oynadıktan 3 gün sonra Denizlispor ile oynayacağız. Burada avantajımızı devam ettirme şansımızı ortaya çıkaracak. Biz kendi işimize bakıp sahada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Biz şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz"

Başakşehir'in şampiyonluk durumu ile alakalı açıklamalarda bulunan Okan Buruk şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir süreçten çıktık ama hazırlık dönemini iyi geçiren takımlardan biriyiz. Burada özellikle performans olarak son 2 maç ve içeride oynadığımız maçlar oyun olarak bizi mutlu etmişti. Bugün oyun olarak istediğimizi yapamadık ama bu 5 haftalık bir süreç. Biz başkanımızla, yönetimimizle, seyircimizle birlikte şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz. Her şey 5 maç sonunda belli olacak ama bu avantajımızı da sahada oyuncularımızla birlikte yapacağız. Bu seneye kötü başladık, uzun süre liderlik koltuğunda değildik ama geçen hafta aldık. Ligin sonunda da bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen seneye göre çok daha inançlı ve kadro olarak güçlüyüz."

Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 01:24 Kaynak: İHA

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