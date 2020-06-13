Son dakika haberi: Okan Buruk: "İkinci yarı attığımız gollerle, bulduğumuz pozisyonlarla galibiyeti hak ettik" - Son Dakika

Son dakika haberi: Okan Buruk: "İkinci yarı attığımız gollerle, bulduğumuz pozisyonlarla galibiyeti hak ettik"

Son dakika haberine göre Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında ikinci yarıda attıkları goller ve buldukları pozisyonlarla galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Son dakika haberi: Okan Buruk:

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında ikinci yarıda attıkları goller ve buldukları pozisyonlarla galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Buruk ayrıca seyircisiz oynanacakları maçlarda sadece Başakşehir'in avantajlı olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Futbolu özledik. Sahalar dönmek güzel duygu. 6 hafta çalışma süreci geçirdik. Bu süreçte oyuncularımızın dönüşteki durumları iyiydi. Profesyonel bir gruba sahibim. İyi bir şekilde takım geri döndü. Antrenmanlara bu şekilde başladık. Yüksek tempoda sürdü. Son iki haftada kendi aramızda iki hazırlık maçı yaptık. Bugün başından sonuna kadar daha üstün olduğumuz bir maçtı. Belki ikinci yarının başında 10-15 dakikasında çok iyi işler yapmadık ama net gol pozisyonları bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı attığımız gollerle, bulduğumuz pozisyonlarla galibiyeti hak eden takım olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma hem bugünkü performansları hemde bu süreçteki çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Zorlu bir karşılaşma. Alanyaspor ligdeki iyi takımlardan biri. Bundan sonraki haftalarda hem ligde hem kupada devam edecekler. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet bizim için sevindirici. Trabzonspor'un kazandıktan sonra bu maça hazırlanmamız biraz daha zor oluyor. Motivasyon anlamında rakibinizi kaybetmesi sizi her zaman diriltiyor. İsteyen hak eden en iyisini yapan oyuncu grubuna sahiptik. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Senegalli futbolcuları Demba Ba'nın babasının vefatından dolayı üzüntüsünü dile getiren Buruk, "Bu hafta Demba Ba babasını kaybetti. O yüzden zorlu bir hafta oldu. O da üzüldü. Ona rağmen bugün sahadaydı. Baş sağlığı dilemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Galibiyeti de ona armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Maç atmosferini yaşamak, kenarda olmak benim için çok güzel bir duyguydu"

Lige verilen aradan sonra tekrar başlamanın çok heyecanlı olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "8 hafta kalmış, sezon başı gibi hepimiz başladık. Bu süreçte de şampiyonluk iddiamız var. Heyecanı çok fazla yaşıyorum. Oyuncularım da yaşıyor. 7 hafta kaldı. Hafta hafta gideceğiz. Maç atmosferini yaşamak, kenarda olmak benim için çok güzel bir duyguydu. Oyuncularım içinde oynamak güzel bir duyguydu" ifadelerini kullandı.

"Sadece Başakşehir'i avantajlı olarak ayırt etmiyorum"

Maçların seyircisiz oynanmasının Başakşehir'e avantaj sağlayıp, sağlamayacağı ile ilgili soruya Okan Buruk, "Takımların deplasman sayılarına baktığımızda Galatasaray ve Trabzonspor'un 5 deplasman maçı vardı. Sivasspor ile bizim 4 deplasmanımız vardı. Onlar için avantaj oldu. Seyircisiz oynamak, Almanya'da da bunu görüyoruz, kaliteli ayaklara sahip takımlar içeride, dışarıda demeden önemli galibiyetler alıyorlar. Kaliteler takımlar için seyircisiz oynamak çok dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Bir yandan deplasmandaki baskıdan da kurtuluyorsunuz. Sadece Başakşehir avantajlı olarak ayırt etmiyorum" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Okan Buruk: 'İkinci yarı attığımız gollerle, bulduğumuz pozisyonlarla galibiyeti hak ettik' - Son Dakika Spor
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