Son dakika haberi: Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız - Son Dakika

Son dakika haberi: Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız

24.11.2020 00:03
Son dakika haberi: Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü maçında bugün Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve oyuncusu Rafael basın mensuplarının karşısına çıktı.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, çok önemli bir takıma karşı çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "İlk maçı kazanmamız gruptaki iddiamızı sürdürme anlamında çok önemliydi. Bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koymuş olduk. İlk maçtaki yenilgiden sonra rakibimizin daha motive olacağını düşünüyorum ancak biz de aynı motivasyonu sağlamış durumdayız. Zorlu bir fikstür, iki takım da zorlu maçlar oynuyor üst üste. Ben oyuncularımla birlikte hazır olduğumuzu düşünüyorum. Yarın (Bugün) kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.RAFAEL: SAHADA EN İYİ MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ

Geçmişte Manchester United forması da giyen Başakşehirli futbolcu Rafael ise zor bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını kaydederek, "İlk maçta almış olduğumuzu galibiyetten dolayı da kazanmak isteyeceklerdir. Old Trafford'da Manchester United gibi güçlü bir ekiple oynayacağız. Konsantrasyonumuz en üst seviyede. Sahada en iyi mücadelemizi vereceğiz. Yarın hem kendi adıma hem de takımım adına en iyi sonucu elde etmek için oynayacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Manchester United, Okan Buruk, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız - Son Dakika Spor


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