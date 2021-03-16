Son dakika haber! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan denetimleri yerinde takip etti

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı

Haber - Kamera Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Okmeydanı'nda mahallenin giriş çıkışlarını kapatan polis ekipleri asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimleri Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan yerinde takip etti. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde, semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Sokak girişlerinde durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Sokak aralarında da şüpheli kişilere üst araması yapıldı. Yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Polisin denetimleri devam ediyor.