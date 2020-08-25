Oksijen dolum işletmesindeki yangın yürekleri ağza getirdi
İçerisi tüp dolu işletmede korkutan yangın
ADIYAMAN - Adıyaman'da oksijen tüpü dolum işletmesinde meydana gelen yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Mehmet Y'ye ait oksijen tüpü dolum işletmesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürüde olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın oksijen tüplerine sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.