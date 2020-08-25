Son dakika haberi | Oksijen dolum işletmesindeki yangın yürekleri ağza getirdi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Oksijen dolum işletmesindeki yangın yürekleri ağza getirdi İçerisi tüp dolu işletmede korkutan yangın Adıyaman'da oksijen tüpü dolum işletmesinde meydana gelen yangın korkuttu.

Oksijen dolum işletmesindeki yangın yürekleri ağza getirdi İçerisi tüp dolu işletmede korkutan yangın ADIYAMAN - Adıyaman'da oksijen tüpü dolum işletmesinde meydana gelen yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Mehmet Y'ye ait oksijen tüpü dolum işletmesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürüde olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın oksijen tüplerine sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:56

Kaynak: İHA

Son Dakika

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı

IMF'den Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'na üst düzey görev

Bartın'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı

Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi

Güleda'nın ailesinin avukatı: Mektup cinayetin tasarlanarak işlendiğinin en temel kanıtı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi