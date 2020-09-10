KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarından görüntüler
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın helikopter ile gemiye gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gemiye gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopter ile gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın incelemelerde bulunması
MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:23 - Kaynak: AA
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