Son dakika haberi... Okulda doğum gününü kutlayan 6 yaşındaki çocuk kazada öldü - Son Dakika

Samsun'da ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki çocuk okulda doğum gününü kutladıktan bir süre sonra bisikleti ile gezerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Irak uyruklu Ayman Abdulkareem Al Hardanee bir hafta önce okulda arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutladı. Sadık K. idaresindeki 55 SK 960 plakalı kamyonet, 3 tekerlekli çocuk bisikleti ile seyir eden Ayman Abdulkareem Al Hardanee'ye kazara çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Iraklı çocuktan geriye bir hafta önce okulda doğum gününü kutladığı fotoğraf kaldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN