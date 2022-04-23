Son dakika haberi... Okulda doğum gününü kutlayan 6 yaşındaki çocuk kazada öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Okulda doğum gününü kutlayan 6 yaşındaki çocuk kazada öldü

23.04.2022 09:59
Son dakika haberi... Okulda doğum gününü kutlayan 6 yaşındaki çocuk kazada öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki çocuk okulda doğum gününü kutladıktan bir süre sonra bisikleti ile gezerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki çocuk okulda doğum gününü kutladıktan bir süre sonra bisikleti ile gezerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Irak uyruklu Ayman Abdulkareem Al Hardanee bir hafta önce okulda arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutladı. Sadık K. idaresindeki 55 SK 960 plakalı kamyonet, 3 tekerlekli çocuk bisikleti ile seyir eden Ayman Abdulkareem Al Hardanee'ye kazara çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Iraklı çocuktan geriye bir hafta önce okulda doğum gününü kutladığı fotoğraf kaldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Karşıyaka, Samsun, Canik, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Okulda doğum gününü kutlayan 6 yaşındaki çocuk kazada öldü - Son Dakika


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