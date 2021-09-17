OKULDAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA - Son Dakika

OSMANİYE'de girdikleri okuldan bilgisayar ve 1600 lira alıp kaçan 16 yaşındaki 2 hırsızlık şüphelisinin yaşlarının iki katı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda, bazı kapıların zorlanarak açılıp içerideki diz üstü bilgisayar ve bir miktar paranın çalındığını fark eden idareciler polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis şüphelilerin, daha önceden 30 suçtan kaydı bulunan M.C.G. (16) ile 34 çeşitli suça karışan aynı yaştaki B.K. olduğunu belirledi. Zanlılardan M.C.G. fiziki takip sonucu kısa sürede yakalandı. M.C.G.'nin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntülerde hırsızlık şüphelilerini rahat tavırları ise dikkat çekti. Birinin elinde keser ve diğerinin elinde demir çubuk olduğu görülen ve kapıları zorlayarak açan şüphelilerin, okul içinde musluktan su içtikleri, kantininden bisküvi yedikleri, ardından çaldıkları 1 adet diz üstü bilgisayar ve çaldıkları para ile okuldan ayrıldıkları görüldü.