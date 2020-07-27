Son dakika haberi! Okullarda "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" uygulaması (1) - Son Dakika

Okulun girişinde dezenfektan solüsyonu ve paspas
Koridor ve sınıflarda sosyal mefaeyi korumak için hazırlanan uyarılar
Panolardaki hijyen uyarıları
Lavabolardan alınan önlemler
Hoparlörlerden sağlık ve hijyen ile ilgili anonslar yapılması
Okul bahçesi
MEB tarafından yayınlanan klavuz
Sınıflardaki oturma düzeni ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarına yönelik hazırladığı "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" kapsamında örnek okul olarak seçilen Çankaya İlkokulundaki koronavirüs önlemleri görüntülendi. (1)