Son dakika haberi | Okulu özleyen öğrenciler bahçelerindeki kamelyayı sınıfa dönüştürdü - Son Dakika

Son dakika haberi | Okulu özleyen öğrenciler bahçelerindeki kamelyayı sınıfa dönüştürdü

Son dakika habere göre Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler, bir arada ders çalışmak için bahçelerindeki kamelyayı sınıfa dönüştürdü.

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler, bir arada ders çalışmak için bahçelerindeki kamelyayı sınıfa dönüştürdü.

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Van Yolu Mahallesi'nde oturan bir grup öğrenci, bahçelerindeki kamelyada sınıf ortamı oluşturarak, açık alanda ders çalışmaya karar verdi.

Ailelerinin de destek verdiği öğrenciler, masa ve sandalye yerleştirip Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu astıkları kamelyada her gün sosyal mesafe kurallarına uyarak ders çalışmaya başladı.

Oluşturdukları ortamın fotoğrafını çekerek öğretmenleri Esmaperi Güler'e gönderen öğrenciler, kendilerine yazı tahtası temin etmesini istedi.

Öğretmenin talebi ilettiği İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler de öğrencileri kamelyada ziyaret ederek kitap, kırtasiye malzemesi ve yazı tahtası hediye etti.

Özverilerinden dolayı öğrencileri kutlayan İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerindeki sınıfı kamelyada oluşturarak ders çalışan öğrencileri görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukların davranışının kendisini duygulandırdığını belirten İşler, "Buranın tamamıyla bir sınıf ortamına benzemesi için böyle bir talepleri vardı. Biz de hediye olarak yazı tahtası ve sınıf derecelerine göre aldığımız kitapları kendilerine hediye ettik. Onların bu güzel ortamına misafir olduk. Beni öğrenci olduğum dönemlere götürdü." dedi.

7. sınıf öğrencisi Yasemin Karaca da salgın nedeniyle gidemedikleri okullarını özlediklerini ifade ederek, "Derslerden geri kalmamak için bahçemizdeki kamelyayı sınıfa dönüştürdük. Her gün arkadaşlarımızla burada ders çalışıyoruz. Görüntümüzü çekip öğretmenlerimize atmıştık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sınıfımıza gelerek dersimize eşlik etti, o öğrenci oldu biz de öğretmen olduk, ders anlattık. Bize yazı tahtası ve çeşitli kitaplar hediye etti. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Okulu özleyen öğrenciler bahçelerindeki kamelyayı sınıfa dönüştürdü - Son Dakika

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