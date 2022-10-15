Son dakika haberi | Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti

15.10.2022 09:15

Son dakika gündem haberi: Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, eşine şiddet uyguladığı için 5 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N, eşinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki eve gitti.

Gökhan N'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi üzerine vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Eve gelen polislerden Sami Altıntaş (47), Gökhan N'nin kapıyı açmaması üzerine apartmanın ikinci katındaki balkondan, şüphelinin bulunduğu üçüncü kata tırmanmak istedi.

Altıntaş, tırmanırken tutunduğu üçüncü kattaki balkon demirlerinin kopması nedeniyle asfalt zemine düştü.

Ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Altıntaş, hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri Gökhan N. ve beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | KADINI EŞİNDEN KURTARMAK İÇİN BALKONA TIRMANAN POLİS, DÜŞEREK ŞEHİT OLDU Son Dakika | KADINI EŞİNDEN KURTARMAK İÇİN BALKONA TIRMANAN POLİS, DÜŞEREK ŞEHİT OLDU Köpeği için doğum günü yaptı, partiye çocuklar hayvanlarıyla katıldı Köpeği için doğum günü yaptı, partiye çocuklar hayvanlarıyla katıldı
Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:40 Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Cenazelerden yürek yakan görüntüler...
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
15:10 Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı
14:54 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü
14:50 20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu
14:24 Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:27 Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine çalışıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 16:06:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement