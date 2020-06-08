Son dakika haberi

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd 'un ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken konuyla ilgili Siyaset Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, "Olayların geçmesi için zaman gerekiyor çünkü olayların büyümesinin bir sebebi de pandeminin doğurduğu bezginlik ve o eve kapanmadan sonraki deşarj duygusu olabilir" dedi.

Wall Street Journal ve NBC News tarafından, ABD'de George Floyd'un ölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bir anket yapıldı. Anketi Siyaset Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, değerlendirdi. Avrupa'da da olaylar büyürken AB karşıtı partilerin güçlendiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, "Anket, yoğun medya propagandasına rağmen Donald Trump'ın desteğini koruduğunu gösteriyor. Trump'ın icraatlarına destek nisana göre yalnızca yüzde 1 geriledi.Avrupa milletleri yaşanan pandemi sürecinde AB'ye olan güvenlerini yitirdiler. Salvini, İtalya'da geniş katılımlı bir miting düzenlerken, Fransa'da düzen karşıtı sarı yelekliler tekrar sokaklara döndüler. Amerikalıların sokaklarda yaptığı gösteriler medyada büyük yer kaplamaya devam edip Batı Avrupa'ya da sıçrarken, birçok yerde anketler sokağa çıkmayanların gerçekten de Trump'ın tweetlediği gibi "sessiz çoğunluk" olmasa da hatırı sayılır bir sayıda olduğunu ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"KÜRESELLEŞME SEKTEYE UĞRADI"

Yaşanan olayların küreselleşme sürecini ciddi manada sekteye uğrattığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, "Ulus devletlerin ve sağ popülist siyasetin eli güçlendi. Küresel bir pandeminin ironik bir şekilde küreselleşme sürecini sekteye uğratıp ulus devletlerin elini güçlendirmesi aslen sürecin başındaki birçok tahmini boşa çıkartırken, benzer şekilde de George Floyd'un öldürülmesi ve sonrasında çıkan olaylar da sertlik yanlısı güvenlik ihtiyaçlarını önceleyen siyasi hareket ve liderlere yaramış görünüyor" dedi.

"OLAYLARIN BÜYÜMESİNİN SEBEBİ DEŞARJ DUYGUSU OLABİLİR"

Limoncuoğlu, özellikle ABD'de, iyi niyetle başlayan protestoların aşırı grupların kontrolüne girmesinden sonra halkta bir tepki doğurduğunu ifade ederek, "Olayların geçmesi için zaman gerekiyor çünkü olayların büyümesinin bir sebebi de pandeminin doğurduğu bezginlik ve o eve kapanmadan sonraki deşarj duygusu olabilir. Zaten olayların ortaya çıkması polis şiddetinden kaynaklandığı için güvenlik güçlerinin de aşırı güç kullanımıyla protestocuları bastırma konusunda tereddütleri olduğu muhakkak" diye konuştu.

- İstanbul