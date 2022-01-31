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Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK - Son Dakika

Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK

31.01.2022 16:57

Son dakika haberleri... Duruşma sonunda Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesi ve avukatı açıklamalarda bulundu.

Duruşma sonunda Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesi ve avukatı açıklamalarda bulundu. Baba Mustafa Haytaoğlu, caninin en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Yüce Türk adaletine güveniyorum. Kızımın bulunmayan bazı uzuvları var. Eksik parçaları var. Kızım mezarında rahat değil. Biz vicdanen rahat değiliz. Tüm kamuoyunun vicdanlarının rahatlatılmasını istiyorum. Biz büyük bir acı yaşadık. Bunun vebalini de biz çekiyoruz. Sanığın da bir annesi, babası var. Çevresi var. Bugüne kadar hiç yoktular. Kamuoyu önüne çıkıp çocuklarının yaptığını onaylamadıklarını söyleyebilirlerdi. Yanlış bulduklarını, kınadıklarını söylemediler. Utanmadan mahkemeye geliyorlar. Mahkemede bize dönerek tahrik edici şekilde baktılar. İnsanız sonuçta. Her şey kitap üzerinde yaşanmıyor. Bunların mahkemede yaptıklarının karşılığı olarak da izleyicilerden ismini hatırlamadığım biri tarafından saldırı oldu. Keşke olmasaydı. Caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Abla Ezgi Haytaoğlu ise "Sadece katilin ifadesi doğrultusunda araştırma yapılıyor ama diğer iddialar göz ardı ediliyor. Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için her yönden bakılması lazım. Kardeşimin kafası yok. Kardeşimin birçok uzvu yok. Bu nedenle de siz gazetecilere ihtiyacımız var" dedi.

Azra'nın amcası Remzi Haytaoğlu ise katilin Antalya'ya getirilip duruşmalara fiziki olarak katılmasını istediklerini söyledi.

'GELECEĞİ PARLAK BİR İNSANDI'

Anne Mezide Haytaoğlu da kızının annesi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Benim ülkem, kızım gibi bir geleceği kaybetti. Geleceği parlak bir insandı. Ben çocuğumu okuması için gönderdim ama benim çocuğumu engellediler. Allah'a havale ediyorum. Aynı acıları ona da yaşatır inşallah. Adalete güveniyorum" dedi.

Şikayetçi avukatlarından Semra Yıldız da duruşmanın, eksiklerin giderilmesi için 21 Mart'a ertelendiğini hatırlatarak, "Sanığın adli dengesiyle ilgili raporun beklenmesi istendi. Sanığın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapıyoruz. Davanın iki celsede sonuca bağlanacağını düşünüyorum. Dosyada gizlilik olduğu için daha fazla bilgi veremiyorum. Sanık avukatının mahkemeye sunduğu ses kaydı ve mektup, delil niteliği taşımadığı için ve hukuka aykırı olarak elde edildiği gerekçesiyle heyet tarafından dosyadan çıkarıldı. Adli tıp raporunun beklenmesi, duruşmayı uzatmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Kadın cinayetleri maalesef ülkemizde kanayan yara. Bunun için tüm kadınlar ve Azra Gülendam Haytaoğlu için adalet talep ediyoruz" diye konuştu.

Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK
Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK
Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK
Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK
Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK
Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK

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Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ÖLDÜRÜLEN AZRA'NIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK - Son Dakika


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