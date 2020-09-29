DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

CHP'li eski başkanın cinayet zanlısı adliyede

Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (2)

CİNAYET ZANLISI ADLİYEDE

Antalya'da CHP Döşemaltı eski ilçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski Özel Harekat Polisi Hakan B., Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakan B., adliyeye sevk edilmek üzere polis aracına götürülürken tişörtünün arka kısmını kaldırıp yüzünü kapattı.