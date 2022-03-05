Son dakika haberleri! ÖLDÜRÜLEN KADINLARI AVCILAR'DA ANDILAR - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ÖLDÜRÜLEN KADINLARI AVCILAR'DA ANDILAR

05.03.2022 16:19

Son dakika gündem haberine göre AVCILAR'daki Havuz Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle öldürülen kadınlardan bir bölümünün resimlerini sergiledi, sembolik olarak bıraktıkları kadın ayakkabıları ile onları andı.

AVCILAR'daki Havuz Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle öldürülen kadınlardan bir bölümünün resimlerini sergiledi, sembolik olarak bıraktıkları kadın ayakkabıları ile onları andı. Kadınlar anmadan sonra meydanda çalan müzik eşliğinde eğlendi.

İlçedeki çeşitli kültür ve sanat derneğine üye kadınlar Havuz Meydanı'nda bir araya geldi. Meydanda erkekler tarafından öldürülen, çoğu kamuoyunda tanınan isimlerden oluşan kadınların resimleri sergilendi. Meydana öldürülen kadınların sembolik ayakkabıları yerleştirildi. Kadınlar yapılan anma etkinliğinde daha sonra çalınan müzik eşliğinde dans etti, halay çekti. Etkinliği organize eden isimlerden Pevrüldane Dündar, Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sembolik olarak resim ve çeşitli objelerle andık. Arkadaşlarımız bugünü umudu yitirmediğimizi göstermek için yas havasında kutlamak istemedi dedi.

Son dakika haberleri! ÖLDÜRÜLEN KADINLARI AVCILAR'DA ANDILAR
Son dakika haberleri! ÖLDÜRÜLEN KADINLARI AVCILAR'DA ANDILAR
Son dakika haberleri! ÖLDÜRÜLEN KADINLARI AVCILAR'DA ANDILAR
Son dakika haberleri! ÖLDÜRÜLEN KADINLARI AVCILAR'DA ANDILAR

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Dünya Kadınlar Günü, Müzik, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ÖLDÜRÜLEN KADINLARI AVCILAR'DA ANDILAR - Son Dakika


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