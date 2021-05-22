Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR

22.05.2021 17:06
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAKARYA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Kısmet Acar'ı (31) tabancayla öldürmek isteyen, silah tutukluk yapınca da kabzasıyla defalarca başına vuran Yıldırım D., kaçtı.

SAKARYA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Kısmet Acar'ı (31) tabancayla öldürmek isteyen, silah tutukluk yapınca da kabzasıyla defalarca başına vuran Yıldırım D., kaçtı. Başına 35 dikiş atılan Kısmet Acar öldürülme korkusu yaşadığını söyleyerek, "13 yaşında bir kızım var benim. Benim ona çok şey öğretmem gerekirken, şu anda ayakta zor duruyorum. Kulaklarım uğulduyor, duramıyorum, denge kaybım var. Kollarım halen mosmor. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne olur bana yardımcı olsunlar" dedi.

Sakarya'da ilk eşinden 1 kızı olan Kısmet Acar, 2014 yılında cezaevinden çıkan Yıldırım D. ile 2 yıl önce dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Kısmet Acar geçimsizlik nedeniyle ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabul etmeyen Yıldırım D., 3 Mayıs günü tabanca ile Kısmet Acar'a ateş etmek istedi. Ancak tabanca tutukluk yaptı. Yıldırım D. bu kez de silahın kabzasıyla defalarca Acar'ın başına vurdu. Sakarya Devlet Hastanesi'ne götürülen Kısmet Acar'ın başına 35 dikiş atıldı. Uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen Yıldırım D. birçok kez Kısmet Acar'ı öldürmekle tehdit etti.

'TABANCA TUTUKLUK YAPINCA KABZASIYLA BAŞIMA VURDU'

Tehditlerden korktuğu için İzmit'te yaşamaya başlayan Kısmet Acar, "Biz 2 yıl önce dini nikah yaptık. Son 1 senedir kaçıyorum ben ondan. Kaçtıkça peşimden geliyor. Sürekli beni tehdit ediyor. 'Gelmezsen, barışmazsan çocuğunu kaçırırım', 'Kardeşini öldürürüm', 'Ailene zarar veririm' şeklinde tehditler ediyor. Son olayda, beni arabulucu Sakarya'ya çağırmıştı. Ben uzlaşmak istemediğimi söyledim ama o yine de imza atmam gerektiğini söyledi. Gittiğimde yasak vardı. Arkadaşım da hastalandığı için Sakarya'da kaldım. Benim en yakın kız arkadaşım kaldığım evi söylemiş. Eve bir elinde sopa, diğer elinde silahla gelip, içeri zorla girdi. Önce benim kollarıma vurup yere düşürdü. Kafama silahın dipçiğiyle vura vura beni düşürdü. Yüzüm, gözüm, her yerim kan oldu. Ondan sonra sırtımdan ateş etmek istedi. Silah ateş almayınca sinirlendi. Silahın kabzasıyla sırtıma ve başıma çok hızlı vurdu ve kaçıp gitti. Öldürülme korkusuyla yaşıyorum" dedi.

'ÖLÜM TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR'

Kısmet Acar kızına bir şey olmasından korktuğunu belirterek, "O günden beri yakalanamıyor, bulunamıyor. Halen ölüm tehditleri devam ediyor. Kızımı kaçırıp beni secde ettirecekmiş. Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. İşi yalandan namusa vuruyor. İçtiği maddelerden dolayı sürekli beni birileriyle yakıştırıyor. Bundan yoruldum. Deli oldu iyice. Ben çocuğuma bir şey olmasından korkuyorum. Sürekli kızımın yanındayım. Çocuğum zaten beni bu halde görünce saçları döküldü. Çok üzüldü, çok ağladı" diye konuştu.

'KAFAMA 35 DİKİŞ ATILDI'

Yıldırım D.'nin sürekli kızını kaçırmakla tehdit ettiğini ifade eden Kısmet Acar, şöyle konuştu:

"Halen yakalanamadı. Benim en yakın arkadaşım beni vermiş. Ama onun arkadaşları, onu saklıyor. Ama bugün benim başıma gelen, yarın onların da başına gelebilir. Bugün bana bunu yapan, yarın sizlere de yapabilir. Sizin çocuğunuza da zarar verir. Daha önce annesini öldürmüş. Bana sürekli, 'Anneme yaptıysam size de yaparım' diyor. Sürekli kızımı kaçırmakla tehdit ediyor. Daha yeni, '3 günün var. Gelmezsen sana şunu yapacağım, bunu yapacağım' diye mesaj atmış. Ben kurtulamadım bu insandan. Benim kafamda 35 tane dikiş var. 31 yaşındayım, 13 yaşında bir kızım var benim. Benim ona çok şey öğretmem gerekirken, şu anda ayakta zor duruyorum. Kulaklarım uğulduyor, duramıyorum, denge kaybım var. Kollarım halen mosmor. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne olur bana yardımcı olsunlar."

Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR
Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYOR - Son Dakika


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