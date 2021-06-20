Son dakika haberi: Ölen oğlu için 'Yanına geleceğim' diyerek ağıt yaktı, 'Babalar Günü'nde hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde "Ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken ve Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Yılmaz Ceylan (72) için cenaze töreni düzenlendi. Helallik için ilçedeki evine götürülen baba Ceylan'ın cenazesi, Güzelyurt köyünde oğlunun kabri yanında toprağa verildi.