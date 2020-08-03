Son dakika haberi! Ölü bulunan genç kadının erkek arkadaşı gözaltında - Son Dakika

Ölü bulunan genç kadının erkek arkadaşı gözaltında

Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin 'siz mi öldürdünüz?' sorusunu cevapsız bıraktı

ANTALYA - Antalya'da evde ölü bulunan 30 yaşındaki genç kadının, olay anında aynı evde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheli gazetecilerin 'siz mi öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bırakırken, ilk ifadesinde ise kız arkadaşının yere düşerek hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 sokaktaki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir birlikte yaşayan Hatice Şimşek ve G. Ç. (31), gece saatlerinde evlerine geldi. Gündüz saatlerinde ise G. Ç, genç kadının öldüğü yönünde polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay sırasında evde olduğu ileri sürülen G.Ç. isimli arkadaşının ifadesini aldı. Polis, G.Ç. ile birlikte komşularının da ifadesine başvurdu.

Kollarındaki izler soruldu

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve cinayet büro ekipleri, şüphelinin ifade alma işlemlerini sürdürdü. Sık sık ellerini birbirine bağlayan şüpheli G. Ç.'ye polis ekipleri kollarındaki izleri sordu. Savcı ifadesinin ardından G. Ç., kelepçelenerek gözaltına alındı.

G. Ç.'nin ilk ifadesinde "Alkollüydük yere düştü" dediği öğrenildi. G. Ç. polis merkezine götürülürken gazetecilerin, 'Birlikte mi yaşıyordunuz?, Siz mi öldürdünüz?" sorularıysa cevapsız bıraktı. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.