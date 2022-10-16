Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun'da Atakum plajında hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi.

YANINDA BİR DE TABANCA BULUNDU

Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

MEKTUPTA SORUMLU TUTTUĞU 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

"ÖLDÜRDÜN ÇİÇEĞİNİ"

Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, "Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten", "Öldürdün çiçeğini" ve "Beni kendimden kurtar" paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

SERBEST KALDILAR

İlklima Naz Akbörü soruşturmasında gözaltına alınan D.S. (27) ile A.S. (20) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.