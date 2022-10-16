Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı

16.10.2022 21:06

Samsun'da Atakum plajında 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'nun cansız bedeni ve hemen yanı başında da bir tabanca bulunmuştu. Genç kızın yazdığı bir mektupta ölümünden sorumlu tuttuğu D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. İki şüpheli de çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Samsun'da Atakum plajında hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi.

YANINDA BİR DE TABANCA BULUNDU

Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

MEKTUPTA SORUMLU TUTTUĞU 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

"ÖLDÜRDÜN ÇİÇEĞİNİ"

Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, "Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten", "Öldürdün çiçeğini" ve "Beni kendimden kurtar" paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

SERBEST KALDILAR

İlklima Naz Akbörü soruşturmasında gözaltına alınan D.S. (27) ile A.S. (20) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Plajda ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Plajda ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Plajda ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
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Kaynak: DHA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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