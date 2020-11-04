Son dakika haberi! Ölüdeniz'in üzerinde 1500 metrede Türk kahvesi yapıp içerek uçtu - Son Dakika

Son dakika haberi! Ölüdeniz'in üzerinde 1500 metrede Türk kahvesi yapıp içerek uçtu

04.11.2020 16:43
Son dakika haberi! Ölüdeniz'in üzerinde 1500 metrede Türk kahvesi yapıp içerek uçtu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde 1500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde 1500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 yıldır yamaç paraşütü yapan Ceylan, Türkiye'nin değişik bölgelerinde çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu havanın elverişli olmasını fırsat bilen Ceylan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanarak uçuş yaptı.

Ceylan, 1500 metrelik yükseklikte, uçuş sırasında, dağcıların kullandığı tüp üzerinde kendisine Türk kahvesi yaptı.

Daha sonra uçuşunu Türk kahvesi içerek gerçekleştiren Ceylan, Ölüdeniz'in muhteşem güzelliğinin keyfini çıkardı. Ceylan, bu anları aksiyon kamerası ile kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Ölüdeniz'in üzerinde 1500 metrede Türk kahvesi yapıp içerek uçtu - Son Dakika Spor


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