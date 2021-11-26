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Son dakika haberi! Ölümden dönen inşaat işçisine 'dava açma' tehdidi - Son Dakika

Son dakika haberi! Ölümden dönen inşaat işçisine 'dava açma' tehdidi

26.11.2021 11:00
Son dakika haberi! Ölümden dönen inşaat işçisine 'dava açma' tehdidi

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yaklaşık 15 metre yükseklikteki bir iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Gaziantep'te yaklaşık 15 metre yükseklikteki bir iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçi, 17 gün süren yaşam savaşının ardından yeniden hayata tutundu. Belden aşağısını kullanamayan işçi şimdi ise çalıştığı firmanın dava açılmaması yönündeki tehdidi ile mücadele ediyor.

Gaziantep'te bir iş yeri inşaatında çalışan Ferhat Çatal (30), 2 Kasım'da metrelerce yükseklikten düşerek geçirdiği iş kazası sonucu ölümden döndü. İnşaatın en üst katına çıkmak için inşaatın yanında bulunan iş yerinin çatısına çıkan Çatal, çatıda bastığı kısmın da çökmesinden dolayı metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. Ağır yaralanan Çatal, tedavi altına alındığı hastanede 17 gün yaşam mücadelesi verdi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık bulunan Çatal, belden aşağısını kullanamaz hale geldi.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Talihsiz inşaat işçisinin zemine çakıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası yatalak hale gelen Çatal, yardıma muhtaç duruma geldiğini anlattı. Kazanın inşaattaki iş güvenliği eksikliklerinden dolayı yaşandığını aktaran Çatal, firmanın kendisine sahip çıkmadığını belirterek yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada adına sahte emniyet ifadesi düzenlendiğini iddia etti.

"Gözümü hastanede açtım"

İnşaatta üst katlar çıkarken sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çatal, bir şekilde son kata kadar çıkabildiğini belirtti. Son kata çıkınca yan iş yerinin çatı kısmına geçtiğini paylaşan Çatal, "Oraya bir merdiven daha atıp inşaatın çatısına çıkmam gerekiyordu. Merdiveni alıp çıkmak isterken dengemi kaybettim. Ayağımın altındaki kısım plastikmiş. Orası kırılınca kendimi bir anda aşağıda buldum. Oradan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 6 gün yoğun bakımda yatmışım. 7'nci gün gözümü açtım. Yere çakılınca sol kolum kırıldı. Belimde çok sayıda kırık var. Sol baldırımda kırık var. Kaburgamda kırık var. Şu anda belden aşağısını kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dava açmamam için tehdit ediliyorum"

Yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada adına sahte emniyet ifadesi düzenlendiğini iddia eden Çatal, ifadenin iş yeri sahibinin işine geleceği şekilde düzenlendiğini vurguladı. İfadede firmanın isminin geçirilmediğini paylaşan Çatal, "İmza benim değil sahte imza atmışlar. Ben ifadede yazılan tarihte uyanık bile değildim. Polisleri de kullanıp adıma sahte ifade hazırlamışlar. Olayın ardından patronlar hastaneye dahi gelmediler. Ben canımın derdindeyken bana tehdit mesajı atıyorlar. Mesajda 'Bize dava açma. Şikayetçi olmazsan bir sene sana bakarız. Ama dava açarsan biz de sana dava açarız. Hastaneye senin için ödediğimiz parayı fazlasıyla senden alırız' yazıyor. Benim 2 tane çocuğum var. Kiracı bir insanım. Bir kazancım olmazsa ailemin nasıl geçimini sağlayacağım. Şuan yardıma muhtaç bir haldeyim. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

"Nasıl sahte ifade hazırlıyor"

Çatal'ın babası Ahmet Çatal ise olayın ardından firmanın kendilerine yardım etmek yerine tehdit ettiğini belirterek, "Hastane parasını bizden çıkaracaklarmış. Oğlum orada sigortalı da çalışmıyordu. Sigortasını yapmamışlardı. Orada hiçbir güvenlik önlemi yok. İnşaat da kaçakmış. Şu an tek tesellimiz oğlumuzun canının sağ olmasıdır. Oğlumun adına sahte ifade hazırlamışlar. Biz dava açıp hakkımızı arayacağız. Ben yetkililere sesleniyorum. Bunlar nasıl sahte ifade hazırlıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Ölümden dönen inşaat işçisine 'dava açma' tehdidi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ölümden dönen inşaat işçisine 'dava açma' tehdidi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ölümden dönen inşaat işçisine 'dava açma' tehdidi - Son Dakika
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