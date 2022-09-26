Bedeni 14 yıl boyunca kadavra olarak kullanılmıştı! Ünlü psikiyatrist doğduğu adaya defnedildi - Son Dakika
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Bedeni 14 yıl boyunca kadavra olarak kullanılmıştı! Ünlü psikiyatrist doğduğu adaya defnedildi

26.09.2022 08:58

Ölümünden sonra bedeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışlanan Doç. Dr. Kriton Dinçmen, 14 yıl sonra düzenlenen cenaze töreni ile Heybeliada'da toprağa verildi. 2008 yılında hayatını kaybeden Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in o tarihten itibaren bedeni tıp öğrencilerinin eğitiminde kullanıldı.

Türk tıp tarihine önemli katkılarda bulunan ünlü psikiyatrist Doç. Dr. Kriton Dinçmen 2008 yılında vefat etti. Dinçmen'in bedeni vasiyeti üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı. Kadavra olarak 14 yıl kullanılan naaşı gömme kararı alındı. Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in naaşı; ailesi, arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı törenle gömüldü. Duygulu anların yaşandığı cenaze töreninde ünlü psikiyatristin öğrencileri hocalarının bu kararından dolayı minnettar olduklarını söyledi.

"BİZ HOCAMIZA KADAVRA DİYEMİYORUZ"

Dinçmen'in öğrencisi Yasemin Balcı " Hocam vefat ettikten sonra da eğitime katkıda bulundu. Vasiyeti üzerine tüm tıp öğrencilerine kadavra olarak katkıda bulundu. Bu çok önemli ve az insanın yaptığı bir şey. Henüz yaşarken bedeninin tıp eğitiminde değerlendirilmesini yaşarken şahitler eşliğinde vasiyet etti. Biz tıp dilinde kadavra olarak geçiyor ama biz hocamıza kadavra diyemiyoruz" diye konuştu. Psikolog Julide Aral, Dinçmen'in çok iyi bir hekim olduğunu belirterek "Hekim olmasının saygısını da bedenini yeni hekim olacaklara adayarak gösterdi. Gerçekten de bu çok önemli bir olaydı. Bu bir örnektir. Kriton bey bunun öncülerindendir" dedi.

Öldükten 14 yıl sonra gömüldü Bedeni 14 yıl kadavra olarak kullanıldı

SAYISIZ ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLADI

Adli psikiyatri alanında sayısız çalışması bulunan Doç. Dr. Kriton Dinçmen hayattayken vasiyetinde bedenin kadavra olarak kullanılmasını istedi. 2008 yılında 84 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından bedeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda kadavra olarak kullanıldı. 14 yıl boyunca sayısız tıp öğrencisinin eğitiminde katkı sağladı.

14 yıl kadavra olarak kullanılan ünlü psikiyatrist gömüldü

DOĞDUĞU ADAYA GÖMÜLDÜ

Dinçmen'in naaşı dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınarak doğduğu yer olan Heybeliada'ya getirildi. Dinçmen'in naaşı adada bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Eşi Reyhan Dinçmen, aile yakınlar ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapılan törenin ardından toprağa verildi. Dinçmen'in 33 yıllık hayat arkadaşı Reyhan Dinçmen cenazeye gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile sohbet ettiği esnada duygulu anlar yaşandı.

Öldükten 14 yıl sonra gömüldü Bedeni 14 yıl kadavra olarak kullanıldı
14 yıl kadavra olarak kullanılan ünlü psikiyatrist doğduğu adaya gömüldü
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Kaynak: DHA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Heybeliada, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedeni 14 yıl boyunca kadavra olarak kullanılmıştı! Ünlü psikiyatrist doğduğu adaya defnedildi - Son Dakika

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