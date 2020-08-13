Son dakika haberi! Ömer Erdoğan Sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız - 1

Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk hocası olmak gurur verici

Kalıcı olmak istiyoruz8-9 transfer düşünüyoruzMame Diouf takip ettiğimiz oyuncuBu sezon yoğun bir maç temposu olacakYabancı kuralı uzun vadede doğru bir kararOyuncularımız mağlup olduklarında isyan etsin istiyoruzAnadolu'dan şampiyon çıkarBaşakşehir hak ederek şampiyon olduİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM, - Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Erzurum'da Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'un teknik patronu Ömer Erdoğan, planlarını ve hedeflerini DHA'ya anlattı.HATAYSPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ İLK HOCASI OLMAK GURUR VERİCİBordo-beyazlı takımda görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Erdoğan, Bizi bu göreve layık gören başta Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'a ve yönetim kurulumuza bir kez daha teşekkür ederim. 53 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig' çıkan Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk teknik direktörü olmak benim için gurur ve mutluluk verici. İnşallah güzel bir başlangıç ve bitirişle özellikle son 5 yılda Hatayspor'un başarısını biz devam ettiririz dedi.KALICI OLMAK İSTİYORUZÖncelikle iyi bir takım kurarak ligde kalıcı olmak istediklerini belirten 43 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'e yeni çıkan takımlar genellikle sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntıları yaşamamak için hem antrenmanlarımızı hem de transfer çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sportif direktörümüz Fatih Kavlak'a ve ekibime teşekkür ederim. Antrenmanlar dışında oyuncular araştırıyoruz, oyuncu izliyoruz, Hatayspor'a en fazla katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmeye çalışıyoruz. Bizimle birlikte bu savaşta, bu mücadele yer alan futbolcuları kazandırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde aramıza katılan isimler bize hızlı bir şekilde uyum sağlarsa güzel bir takım oluşturup güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Amacımız ilk olarak ligde kalıcı olmak. Sonrasında alabildiğimiz kadar puanlarla üst sıralara çıkmak istiyoruz diye konuştu.8-9 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZYeni oyuncuları takıma kazandıracaklarını vurgulayan Ömer Erdoğan, Geçen sezon burada olan oyuncu grubunun yüzde 70-80'ini ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyuncularımıza o şansı vereceğiz ve faydalanmaya çalışacağız. Takım içindeki rekabet ortamını sayısal olarak artırmaya çalışıyoruz hem de takım kalitesini yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Transfer planlamamıza göre 8-9 oyuncu daha transfer edeceğiz. Onların da aramıza katılmasıyla hak edene formayı vereceğiz şeklinde konuştu.MAME DIOUF TAKİP ETTİĞİMİZ OYUNCUSenegalli forvet Mame Biram Diouf ile ilgilendiklerini dile getiren genç çalıştırıcı, Mame Biram Diouf izlediğimiz ve takip ettiğimiz oyunculardan birisi. Kesinleşmiş bir durum yok. Birkaç oyuncu üzerinde yoğunlaştık. Transfer süreci kolay olmuyor, belli bir süreçten geçiyor. Beğenmeyle birlikte oyuncunun karakterini araştırıyoruz, eski hocalarıyla iletişime geçiyoruz. Benim için olmazsa olmaz şey, oyuncu karakteri. Geçmişinde kariyeri iyi olan oyuncular var, izlediğimizde özel oyuncular da olmuş olabilir ama karakteri bize uygun değilse oyuncuyla görüşmemizi devam ettirmiyoruz. Karakterli, aidiyet duygusu olan oyuncuları kulübümüze kazandırmak istiyoruz. Kulübün son 3 yılına bakıldığında karakterleriyle, mücadelesiyle ve aidiyet duygusuyla bu takımı Süper Lig'e taşıdılar. Transferde isim vermemiz çok sağlıklı olmaz, rakiplerimiz de oyuncu arıyor. İmza atılmadan isim vermek doğru olmaz. Her mevkiye oyuncu bakıyoruz dedi.BU SEZON YOĞUN BİR MAÇ TEMPOSU OLACAKGelecek sezon çok fazla maç oynayacaklarından dolayı geniş bir kadro kurmak istediklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydettiÇok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. 40 tane lig maçı, Türkiye Kupası'nı da sayarsak 45-50 maç oynanacak. O nedenle kadromuzu geniş tutmamız gerekiyor. Bazı zamanlar rotasyon yapmak gerekiyor. Oyuncuların birbirini aratmaması için aynı seviyede oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Kolay bir tempo olmayacak. Fiziksel olarak da takımımızı iyi hazırlayacağız. Ekibimde çok kaliteli yardımcılarım var.YABANCI KURALI UZUN VADEDE DOĞRU BİR KARARÖmer Erdoğan, yabancı oyuncu kuralı için ise şu değerlendirmelerde bulunduBu kurallar uzun zamandır var. 15 yıllık aktif futbolculuk kariyerimde de bu değişimler oldu. Azaltıldı, sonrasında yeniden çoğaltıldı. Temel problem altyapı. Türkiye Futbol Federasyonu bu değişimle altyapıya daha çok destek verilmesini istiyor. Uzun vadede doğru bir adım gibi görünüyor. Bu yıl ertelenmesi daha sağlıklı bir karar oldu. Çabuk alınan bir karardı ve kulüpler hazır değildi. Bu sezonu sağlıklı bir şekilde oynarken önümüzdeki sezonun da planlaması yapılır. Altyapı önemli, biz de gençlerimizin sahada yer almasını isteriz. Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz gibi ülkeler bunu çözmüş gibi. Çok yetenekli bir nesle sahibiz, onlardan faydalanmamız gerekiyor. Hem oyunculara, hem de antrenörlere daha iyi imkanlar sunulmalı. Bu konuda kulübümüz, başta Onursal Başkanımız Lütfü Savaş ve yönetimimiz tesisleşme anlamında altyapıya çok önemli yatırımlar yapıyor.OYUNCULARIMIZ MAĞLUP OLDUKLARINDA İSYAN ETSİN İSTİYORUZFutbolculuk döneminde de sahada son ana kadar mücadeleye çok önem verdiğini belirten Erdoğan, Futbolculukta en önemli felsefem mücadele. Hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. İlk gün geldiğimde de oyuncularımın gol kaçırmasına ve hatalı pas atmasına kızmam darılmam ama kötü koşmayı, mücadele etmemeyi kabullenemiyorum. Çok iyi mücadele edeceğiz ve savaşacağız. En az tribündeki taraftarımız kadar isteyeceğiz. Kötü sonuç aldığında da oyuncularıyla gurur duyan bir Hatayspor kurmak istiyoruz. Oyuncularımız mağlup olduklarında isyan etsin istiyoruz diye konuştu.ANADOLU'DAN ŞAMPİYON ÇIKARBursaspor ile yaşadığı şampiyonluğa başka bir Anadolu takımının da ulaşabileceğini ifade eden Ömer Erdoğan, 2010 yılında benim kaptanlığımda Bursaspor ile Anadolu'dan bir takımı şampiyon yaptık. Çoğu Anadolu kulübü bundan cesaretlendi. Şampiyonluk hedefiyle lige başladı ancak sıkıntıya girdiler. Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantepspor gibi kulüpler yanlış planlama ile sıkıntılı bir sürece girdiler. Doğru planla ve yönetimle Anadolu'dan şampiyon çıkabilir açıklamasında bulundu.BAŞAKŞEHİR HAK EDEREK ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in başarısı için ise Erdoğan, Başakşehir ligden düştü, geri çıktı. Sürekli yukarıyı kovaladılar. Geçen sezon son anda kaçırdıkları şampiyonluğu bu sene hak ederek kazandılar. Bazı şeyler doğru yönetilir ve planlanırsa olabilir dedi.