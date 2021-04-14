Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı

Fenerbahçe ile 2018'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın Stuttgart Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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