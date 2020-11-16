Ömer Faruk Kırbıyık: "İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir" - Son Dakika

Ömer Faruk Kırbıyık: "İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir"

16.11.2020 11:11

Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, mahkemenin genel kurulda alınan ibrasızlık kararını iptal ettiğini belirterek, "Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür.

Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, mahkemenin genel kurulda alınan ibrasızlık kararını iptal ettiğini belirterek, "Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur" dedi.

Galatasaray'da Mali Genel Kurulu'nda, yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle açılan ve devam eden dava, Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme, Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği idari ibrasızlık kararını iptal etti.

Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, idari yönden ibrasızlık kararının iptal edildiğini açıklayarak, "Bu iptal kararı ile birlikte davamızın haklı olduğunu, yönetimin idari yönden ibrasızlığının haksız olduğu ortaya koyulmuştur. Verilen bu karar ile birlikte gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır. Bütün yönetim kurulu üyeleri seçime katılırlar. Sonuçtan memnunuz. Adaletin ve hukukun yerine geldiğini söyleyebiliriz. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur. Davamız kabul edildi. Ret olan konu tüzük maddesi ile ilgili. Tüzüğün maddesinde değişiklik talebimiz vardı. İptaline yönelik talebimiz vardı. Bu konuda hakim ret kararı verebileceğini düşünüyoruz. Henüz daha gerekçeli karar yazılmadı. Ancak şu kesin ki iptal olan konu genel kurul kararının kendisidir. İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir. Bu da bütün yönetim kurulunun seçime katılması için yeterlidir" diye konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör ise, "Bugün mahkeme bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurul kararını, yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti. Bütün Galatasaray camiasına bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)

Ömer Faruk Kırbıyık: İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir
Ömer Faruk Kırbıyık: İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir
Ömer Faruk Kırbıyık: İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir
Ömer Faruk Kırbıyık: İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir

Çağlayan Adliyesi, Galatasaray, Mahkeme, Kurul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Faruk Kırbıyık: 'İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir' - Son Dakika Spor


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