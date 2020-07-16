Son dakika haberi: OMÜ'ye alınacak 71 kişi için bin 624 kişi başvurdu, adaylar kurayla belirlendi - Son Dakika

Son dakika haberi: OMÜ'ye alınacak 71 kişi için bin 624 kişi başvurdu, adaylar kurayla belirlendi

Son dakika haberlerine göre OMÜ'ye alınacak 71 kişi için bin 624 kişi başvurdu, adaylar kurayla belirlendi Yakınının ismi okundu gözyaşlarını tutamadı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine 71 sürekli işçi alımı için noter kurası gerçekleşti.

OMÜ'ye alınacak 71 kişi için bin 624 kişi başvurdu, adaylar kurayla belirlendi

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Yakınının ismi okundu gözyaşlarını tutamadı

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine 71 sürekli işçi alımı için noter kurası gerçekleşti. Bin 624 kişinin katıldığı kurada yakının ismi okunan bir kişi büyük sevinç yaşadı.

OMÜ'nün açtığı ve Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuruların kabul edildiği 71 kişilik sürekli işçi alım ilanına bin 624 başvuru gerçekleşti. İşe hak kazananlar Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen noter kurası ile belirlendi. Kura çekimi üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlandı. Bu nedenle salonda katılım fazla olmadı. Salonda takip edenler ise maske ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak yer aldılar. Program OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı'nın yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Doç. Dr. Menderes Kabadayı, "Cumhurbaşkanımızın takdiriyle pandemi olayında dolayı hastanemize bir takım personel alımı izni verildi. Burada bu izni veren başta Cumhurbaşkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz bu alımları yaparken dikkat ettiğiniz üzere mülakat veya herhangi bir ek koşul koymadık. 'İnsanlar başvuruda bulunsunlar, gelsinler ve noter huzurunda kura ile alımlarımızı yapalım' dedik. 5 kişi alacaksak 5 tane de yedek kişi olarak kurasını çekeceğiz. Daha sonra da o insanlara tebligatlarımızı yapacağız. Bize 7 gün içinde başvurularını yapacaklar ve biz burada işe başlamalarını yapacağız. OMÜ ailesinin bir ferdi olacaklar" dedi.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Kabadayı, "4 yıl önce bugün sabah ülkenin hain kalkışmayı atlatmaya başladığı anları yaşadık. Bugün geriye bakıp o günleri düşündüğümde nasıl bir kaostan ve nasıl bir sıkıntıdan kurtulduğumuzu daha iyi anlayabiliyorum. O hain kalkışma aslında ülkenin bölünmesinin bir ön hazırlığıymış. Bugün bunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu vesileyle hain kalkışmanın bastırılmasını sağlayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im bir daha ülkemize milletimize böyle kötü anlar yaşatmasın inşallah" diye konuştu.

Ardından sırayla 5 erkek veya kadın 'temizlik hizmetleri', 2 kadın 8 erkek 'koruma ve güvenlik hizmetleri' ile 20 kadın 36 erkek 'hasta bakımı ve temizliği görevlisi' kadroları için asil ve yedek adaylar kurada belirlendi. Kurada yakının ismi okunan bir vatandaş mutluluğuna hakim olamadı. Önce sevinçten gözyaşları döktü ardından ismi okunan yakını 21 yaşındaki Mutlu Dursun'u arayıp haber verdi. Bu mutluluğunu telefonla arayarak paylaştı. "Çıktı çıktı" nidalarıyla salonu inleten vatandaşın sevinci görülmeye değerdi.

Sevincine hakim olamayan emekli Elektrik Mühendisi Ali Öztürk, "Benim yeğenim sayılır. Şu anda köyde duruyor. Bugün hastaydı kendisi gelemedi. Kendisini konuşamaz halde ağlar halde buldum. Çok mutlu çok ihtiyacı vardı. Allah vesile olanlardan razı olsun. Herkese nasip olsun böyle mutluluğu. Yeni neslin gençlerin iş bulmasını ben çok seviyorum. Bu saatte kalktım geldim. Gençler iş sahibi olsun ekmek sahibi olsun. Çok ihtiyacı var. Bu çok mutluluk verici bir şey. Bu hayatımda çok önem verdiğim bir andı. Allah razı olsun çıktı. Çocuklar iş buldular, ekmek buldular köyden kurtuldular" şeklinde konuştu.

Samsun, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: OMÜ'ye alınacak 71 kişi için bin 624 kişi başvurdu, adaylar kurayla belirlendi - Son Dakika Ekonomi
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