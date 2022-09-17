10 gündür kayıptı! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

10 gündür kayıptı! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu

17.09.2022 02:37

İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşayan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan Mustafa Yılmaz'ın cesedi, kız kardeşi tarafından halıya sarılmış hlade bulundu. Öte yandan psikolojik tedavi gören maktül Yılmaz'ın evinin bir odasını yabancı uyruklu 2 kişiye kiraya verdiği ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güngören'de psikolojik tedavi gören ve evinin odasını yabancı uyruklu 2 kişiye kiralayan Mustafa Yılmaz'dan 10 gün boyunca haber alınamadı. Bunun üzerine Yılmaz'ın kız kardeşi ilaçlarını götürmek üzere evine gitti.

HALIYA SARMIŞLAR

Eve girer girmez ağır bir koku fark eden kız kardeş, Yılmaz'ın cansız bedenini halıya sarılmış bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yılmaz'ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BIÇAKLAMIŞLAR"

Mustafa Yılmaz'ın amcası Kamber Yılmaz, "Ailesinden ayrı yaşıyordu. Yanına kiracı almış, yabancı ev ortaklığı almış. Başına bu olay gelmiş. Sinir hastanesinde tedavi görüyordu. Kız kardeşi ilacını almak için hastaneye gitmiş doktor diyor ki gelip ilacını almadı. İlacı alıp geliyor içeri bir giriyor ki içerisi leş gibi kokuyor. Bıçaklamışlar sarmışlar halıya bazanın altına koymuşlar. Sürekli kız kardeşi gelip onu kontrol ediyordu, o da 10 gündür görüşmüyormuş zaten telefonu kapalıymış. Sırtından bıçaklamışlar zaten odanın içi hep kandı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | ON GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU; EVİNDE HALIYA SARILI HALDE ÖLÜ BULUNDU Son Dakika | ON GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU; EVİNDE HALIYA SARILI HALDE ÖLÜ BULUNDU Ablasıyla tartışan eniştesini, yeğenlerinin yanında öldürdü! Savunmasında 'Amacım korkutmaktı' dedi Ablasıyla tartışan eniştesini, yeğenlerinin yanında öldürdü! Savunmasında 'Amacım korkutmaktı' dedi
Kaynak: DHA

Mustafa Yılmaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 gündür kayıptı! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:12 Buray ve Ayşe Özyılmazel ilişkisini ilan etti
07:56 Sosyal konut projesi büyüdü! Ev sayısı artırıldı
07:41 Türkiye'nin "Türk azınlıkları tehdit edenleri cezalandırın" çağrısına Yunanistan'dan düşmanca yanıt!
02:37 10 gündür kayıptı! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu
00:37 Karadeniz gazında ana kontrolünü sağlayacak, testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye geliyor
00:26 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kaleye geçen stoperi geçemedi! Rakip taraftarların espri konusu oldu
23:44 Erzurum'da korkutan deprem! 4,9 ile sallandı
23:39 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için ilginç yorum: Sabah kalkamaz
23:17 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu: Geçen hafta daha mutluydum
23:10 Türkiye iki ülke arasındaki kriz için devrede! Rusya ve Ukrayna arabuluculuğu takdir toplamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 09:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: 10 gündür kayıptı! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement