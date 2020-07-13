Son dakika haberi: Önce bebeğini, daha sonra da kendini aşağıya bıraktı

Son dakika haberi... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 27 yaşındaki genç kadın, 10 katlı sitenin çatısına çıkarak önce 1 yaşındaki oğlunu, ardından kendini aşağıya bıraktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 27 yaşındaki genç kadın, 10 katlı sitenin çatısına çıkarak önce 1 yaşındaki oğlunu, ardından kendini aşağıya bıraktı. Apartmanın girişine düşen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan 10 katlı bir sitede saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin birinci katında yaşayan Gülay Güngör (27), asansöre binerek sitenin terasına çıktı. Önce 1 yaşındaki oğlu Yağız Güngör'ü terastan aşağıya bırakan genç kadın, daha sonra da kendini boşluğa bıraktı. Apartman girişine düşen anne oğlu görenler hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülay Güngör ve Yağız Güngör'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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