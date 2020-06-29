Son dakika haberi | Önce büyükbaş hayvana sonra motosiklete çarptı
Son dakika yerel haberi... Önce büyükbaş hayvana sonra motosiklete çarptı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yola atlayan büyükbaş hayvana sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir motosiklete çarptı.
Önce büyükbaş hayvana sonra motosiklete çarptı
İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yola atlayan büyükbaş hayvana sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir motosiklete çarptı.
Olay, Arnavutköy - Tayakadın yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yola atlayan büyükbaş hayvana çarptı. Daha sonra ise yolda seyir halinde olan motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken hayvan telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:00 Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi | Önce büyükbaş hayvana sonra motosiklete çarptı - Son Dakika
Son Dakika 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 23:15 Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı 23:01 Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı