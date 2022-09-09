Son dakika haberi! Önünde oturduğu dolmuşun çarpmasıyla öldü, şoför 'Fark etmedim' dedi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Önünde oturduğu dolmuşun çarpmasıyla öldü, şoför 'Fark etmedim' dedi

09.09.2022 11:56
Son dakika haberi! Önünde oturduğu dolmuşun çarpmasıyla öldü, şoför 'Fark etmedim' dedi

Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ta, önünde oturup sigara içtiği sırada hareketlenen dolmuşun çarpması sonucu Mehmet Baş (83), hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta, önünde oturup sigara içtiği sırada hareketlenen dolmuşun çarpması sonucu Mehmet Baş (83), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şoför Metin K. (43), dolmuşu çalıştırdığında Baş'ın önünde olduğunu fark etmediğini söyledi.

Kaza, sabah saatlerinde, Bülent Ecevit Caddesi'ndeki dolmuş duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Baş, kahvehaneden çıkarak park halindeki 67 M 0009 plakalı dolmuşun ön tarafında oturup sigara içmeye başladı. Durakta sırası gelen 67 M 0009 plakalı dolmuşun şoförü Metin K. de direksiyona geçip aracını çalıştırdı. Dolmuş, hareketlendiğinde Baş'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Metin K., kaza yerinde polis ekiplerine Mehmet Baş'ı tanıdığını belirterek, boyunun kısa ve kambur olduğunu, dolmuşu hareket ettirdiğinde önünde olduğunu fark etmediğini söyledi. Metin K., Baş'a çarptığını ancak ezmediğini belirtti. Mehmet Baş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Metin K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Mehmet Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Önünde oturduğu dolmuşun çarpmasıyla öldü, şoför 'Fark etmedim' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Önünde oturduğu dolmuşun çarpmasıyla öldü, şoför 'Fark etmedim' dedi - Son Dakika
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