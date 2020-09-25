Son dakika haberi... Önündeki engeller kaldırıldı, "otizmli müzik dehası" güzel sanatları birincilikle kazandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği talimatın ardından eğitim engeli kaldırılarak güzel sanatlar lisesi yetenek sınavına katılma şansını elde eden, müzikte üstün yeteneğe sahip otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle kazandı.

Bağlaması ve sesiyle gönülleri titreten, ud, gitar gibi farklı enstrümanları da çalabilen, söz yazıp beste yapan ve performansıyla 2016'daki Dünya Otizm Festivali'nde ikincilik kazanan 20 yaşındaki otizmli Yakar, yaşı ve güzel sanatlar liselerine geçişe ilişkin mevzuat nedeniyle özel yetenek sınavlarına başvuruda bulunamıyordu.

Anadolu Ajansı, "Otizmli müzik dehası, eğitimi için bir şans istiyor" başlığıyla yayımladığı haberde, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi ve iki ağabeyiyle maddi imkansızlıklarla dolu bir yaşam süren Yakar'ın, eğitimini tamamlayabilmek için yaptığı destek çağrısını gündeme taşımıştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yakar'ın yaptığı bu destek çağrısını karşılıksız bırakmamış, otizmli gencin güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına başvurusunun kabul edilmesi için bürokratlarına talimat vermişti.

Güzel sanatları birincilikle kazandı

Bakan Selçuk'un talimatı sonrasında, 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavına katılan Yakar'ın sınav sonucu dün açıklandı.

İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ile güzel sanatlar liselerinden öğretmenlerin yer aldığı sınav komisyonunca "üstün yetenekli" olarak değerlendirilen otizmli müzik dehası, güzel sanatlar lisesini birincilikle kazandı.

Kendisine imkan tanıyan yetkililere teşekkürünü başarısıyla gösteren genç yetenek, özel gereksinimli çocukların, imkan tanındığında nelerin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

"Çalıştım, çabaladım ve sonunda başardım"

Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yıldırım Beyazıt Yakar, video konferans aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Selçuk başta olmak üzere tüm yetkililere, kendisine inanan ve güvenen herkese teşekkürlerini dile getirdi. Sınavı birinci olarak kazandığını kaydeden Yakar, "Çok mutluyum ve çok da duygulandım. İçimden hep 'bunu başarabilirsin, asla vazgeçme' dedim. Çalıştım, çabaladım ve sonunda başardım." dedi.

Dünyaca ünlü bir bağlama üstadı ve sanat yönetmeni olabilmenin hayalini kurduğunu vurgulayan Yakar, yeteneğini online bir festivalde fark ederek devreye giren ve eğitimiyle ilgili sürecin yeniden başlamasına aracı olan Kabataş Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni Özgen Zeybek'le birlikte sınava hazırlandığını anlattı.

Müzik öğretmenine de desteklerinden dolayı şükranlarını ileten Yakar, "İçimdeki yangın söndü, ferahlık geldi. Çok istemiştim, hayal etmiştim. O derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, kendisiyle aynı kaderi paylaşan özel gereksinimli gençlere de "Kendinize inanın, güvenin. İnanıyorum; siz de başarırsınız. Önemli olan yaşadığımız her bir günü değerli yaşayabilmek. Kurduğunuz hayallerden asla vazgeçmeyin." çağrısında bulundu.

"Tek hayali, hayatı müzik"

Anne Meryem Yıldız ise sonuçları öğrendiğinde tarifi imkansız duygular yaşadığını ifade etti. Sevincini dile dökmenin çok zor olduğunu belirten Meryem Yıldız, şunları söyledi:

"Uzun yıllardır bunu bekliyoruz, ümidimi kesmiştim açıkcası ama mucize gibi bir şey oldu. Milli Eğitim Bakanımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Beyazıt her gece kalkıp 'ben niye okula gidemiyorum' diye üzülürdü. Şimdi ayakları yerden kesik halde geziyor. Gözlerine baktığımda o ışığı görüyorum. Bunu yaşamak çok güzel. Oğlumun tek hayali, hayatı müzik, inşallah eğitimini alıp hayallerine kavuşabilecek."