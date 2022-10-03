Son dakika haberi | Onur Şener'i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Onur Şener'i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı

03.10.2022 15:21
Son dakika haberi | Onur Şener'i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberi... Ankara'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Onur Şener, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Onur Şener'i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Onur Şener'i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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