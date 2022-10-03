Ankara Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Ankara 'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener 'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: İHA

Onur Şener, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Onur Şener'i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.