Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını kademeli olarak hafifletme kararının ardından, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.0'den çok düştü.

Dünyadaki büyük borsaların çoğunluğunun Paskalya nedeniyle kapalı olduğu Cuma gününün ardından, Avrupa, Çin anakarası ve Hong Kong borsaları bugün de kapalı.

Gelişmelerle gösterge Brent petrolün Haziran teslim varil fiyatı yüzde 1.59 düşüşle 64 doların da altına gerileyerek 63.62 dolara inerken, Mayıs teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.58 düşüşle 60.37 dolara geriledi.(OPEC+) bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan petrol üretim kısıntısının üç aylık dönemde kademeli olarak azaltılması kararlaştırıldı.Energy Intelligence'ın haberine göre, OPEC+ üretim kısıntısı Mayıs'ta günde ortalama 350,000 varil, Haziran ve Temmuz'da da günde ortalama 450,000 varil azaltılacak. Buna ek olarak, Suudi Arabistan 'da halen günde 1.0 milyon varil olarak uyguladığı gönüllü üretim kısıntısını da Mayıs'ta 250,000 varil, Haziran'da 350,000 varil ve Temmuz'da 450,000 varil azaltacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, üretimdeki gevşemelerin genellikle ham petrol fiyatlarını aşağı çekmesine rağmen, artışın üretim sınırlamalarının Nisan ayı boyunca yerinde kalmasına bağlanabileceğinin altını çizdi.