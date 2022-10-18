Son dakika haberi... OPEC: Petrol piyasasında krizi önlemek için uygun zamanda hareket ettik - Son Dakika
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Son dakika haberi... OPEC: Petrol piyasasında krizi önlemek için uygun zamanda hareket ettik

18.10.2022 20:10
Son dakika haberi... OPEC: Petrol piyasasında krizi önlemek için uygun zamanda hareket ettik

Son dakika haberler: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, petrol üretimini azaltma kararı alan OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasında kriz yaşanmasını önlemek için uygun zamanda hareket ettiğini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, petrol üretimini azaltma kararı alan OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasında kriz yaşanmasını önlemek için uygun zamanda hareket ettiğini söyledi.

Güney Afrika'da düzenlenen enerji konferansına katılan Gays, OPEC+ grubunun 5 Ekim'de aldığı petrol üretimini azaltma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların, önceden tutum sergilemeyi gerektirdiğini ifade eden Gays, OPEC+ grubunun bu ay küresel petrol piyasasında kriz yaşanmasını önlemek için uygun zamanda hareket ettiğini belirtti.

Gays ayrıca fosil enerji kaynaklarına olan talebin arttığı bir dönemde Afrika'daki petrol ve gaz rezervlerine ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve eleştirilerden en büyük payı örgütün en büyük ortağı durumundaki Suudi Arabistan almıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Opec, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... OPEC: Petrol piyasasında krizi önlemek için uygun zamanda hareket ettik - Son Dakika

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