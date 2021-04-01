Son dakika haberi: OPEC+ ülkelerinin "petrolde üretim kesintisini" görüşeceği 15. Bakanlar Toplantısı video konferansla başladı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol piyasalarında net bir iyileşme görülene kadar "temkinli" duruşunu koruması gerektiğini bildirdi.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, mayıs ayı itibarıyla uygulayacakları üretim kesintisi miktarını belirlemek için bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı, video konferans yöntemiyle başladı.

Selman, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, piyasalarda yaşanan gelişmelerin, geçen ay yaptıkları "tedbirli" ve "ihtiyatlı" hareket edilmesi yönündeki çağrılarını haklı çıkardığını ifade etti.

Küresel görünümün ve ekonomik toparlanmanın, düzelmenin çok uzağında olduğuna işaret eden Selman, "İyileşme kanıtı inkar edilemez hale gelene kadar, bu temkinli duruşumuzu korumalıyız." dedi.

"Petrol talebinde günlük 5,5 milyon varillik toparlanma bekleniyor"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise salgın nedeniyle küresel pazarda belirsizliklerin sürdüğünü, bununla beraber iyileşmelerin de yaşandığını belirterek, 2021 yılı için küresel petrol talebinde günlük 5,5 milyon varillik toparlanma beklendiğini kaydetti.

Novak, Suudi bakandan farklı olarak küresel petrol tedarikinde yetersiz kalındığını ileri sürerek, "Piyasalara aşırı yüklenilmesi veya arzın yetersiz olmasına izin verilmemesi önemli. Piyasada şu anda günlük yaklaşık 2 milyon varil petrol açığı var." değerlendirmesinde bulundu.

Grubun 4 Mart'ta bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'ndan, OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisanda petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim seviyelerine nisanda da devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Toplantıda, Rusya'nın üretimini nisanda günlük 130 bin ve Kazakistan'ın 20 bin varil artırması, Suudi Arabistan'ın ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine devam etmesi uygun bulunmuştu.

Böylece, OPEC+ grubu nisanda günlük 7 milyon 900 bin varil üretim kesintisi yapmaya karar vermişti.