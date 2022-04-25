Son dakika haberi... Operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

25.04.2022 13:24
Son dakika haberi... Operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

Son dakika haberi... Şırnak'ta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyona, Kütahya Şehit Uzman Çavuş Hasan Büber'in adı verildi.

Şırnak'ta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyona, Kütahya Şehit Uzman Çavuş Hasan Büber'in adı verildi.

Kütahya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandama Komutanlığı'nda 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren düzenlenen operasyona, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken 1 Ekim 2015 tarihinde askeri konvoyun geçişi esnasında terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin patlatılması sonucu şehit olan Kütahya Tavşanlılı Jandarma Uzman Çavuş Hasan Büber'in adı verilmiştir" denildi.(EFE-) - KÜTAHYA

Son dakika haberi... Operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi
Son dakika haberi... Operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

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Uzman Çavuş, Kütahya, Şırnak, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi - Son Dakika


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