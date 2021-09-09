Son dakika haberi! Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, "CEE Into The Future" etkinliğinde, genel merkezin olduğu Polonya- Varşova, test merkezinin bulunduğu Romanya ve kapsamlı üretim tesislerinin yer aldığı Türkiye'nin de aralarında olduğu 11 Orta ve Doğu Avrupa ülkesindeki operasyonel altyapıyı kapsayan bölgesel operasyonların başladığını duyurdu.

Oppo açıklamasına göre, bölgesel operasyonların merkezi, Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Johnny Zhang'in liderliğinde Polonya'nın Varşova şehri olmaya devam edecek. Oppo halihazırda CEE bölgesinde Çekya, Macaristan, Kazakistan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan'da faaliyet gösteriyor ve bu ülkelerde 400 milyondan fazla kişiye ulaşıyor.

Oppo bölgeye olan bağlılığını, Türkiye'de şirket için Reno ve A Serisi akıllı telefon üretecek kapsamlı bir üretim tesisine yatırım yaparak gösterdi. Fabrikada halihazırda 800'den fazla yerli çalışan istihdam ediliyor. Oppo ayrıca, bölgeye uzun vadeli bağlılığının bir başka göstergesi olarak Romanya'da bir test merkezi kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Johnny Zhang, bölgedeki varlıklarını inşa etmek için iki yıldan fazla süren sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oppo, 800 yerli çalışandan oluşan Türkiye'deki üretim tesisinin açılışından bölge genelinde yerel ekiplerin kurulmasına kadar, markamızı uzun vadede inşa etmemizi sağlamak için sürdürülebilir bir varlık oluşturuyor. Bölgede yaptığımız ve devam eden yatırımların gösterdiği gibi Orta ve Doğu Avrupa, Oppo için kritik derecede önem gösteriyor. Bölge yalnızca akıllı telefon teknolojisini benimsemekle kalmadı, bugüne kadar elde ettiğimiz başarı, Oppo ile Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki kullanıcılar arasındaki sinerjiyi gözler önüne serdi.

Oppo, birçoğu Avrupa'da olmak üzere dünya çapında 80'den fazla operatörle 5G iş birliği gerçekleştirdi ve 5G standartlarıyla ilgili 3 binden fazla patent başvurusunda bulundu. Oppo akıllı telefonlarının 5G'nin avantajlarını bölgedeki kullanıcılara sunmak için tamamen optimize edilmesini sağlamak için bölgedeki operatörlerle yakın iş birliği yapıyoruz."

Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton ise "Tüketiciler birinci sınıf kalitede bir kameraya, bir ekrana ve uzun ömürlü bir pile sahip akıllı telefon istiyor. Aynı zamanda yerel olarak yatırım yapan ve yerli yetenekleri istihdam eden güvenilir bir marka görmek istiyorlar. OPPO, bölgedeki insanların ilişki kurabileceği ve güvenebileceği saygın bir marka ile Orta ve Doğu Avrupa pazarına seçenek getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde 20 milyon 5G mobil aboneliğinin olması bekleniyor

2022'nin sonunda Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yaklaşık 20 milyon 5G mobil aboneliğinin olması bekleniyor ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde on kat artarak 200 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Oppo'nun 2019 yılında ilk ticari 5G akıllı telefonu Avrupa pazarına sürmesiyle 5G standartlarındaki liderliği onu sunduğu kapasite, hız ve esneklikten yararlanmak isteyen operatörler ve perakendeciler için ideal bir ortak haline getiriyor.

6 Araştırma Enstitüsü, 5 Ar-Ge Merkezi ve dünya çapında 10 binden fazla personeli ile şarj ve pil teknolojisi, yapay zeka ve 6G'yi kullanan gelişmiş görüntü ve video teknolojisi gibi kritik kullanıcı merkezli teknolojilerde yenilikler yapan Oppo, donanım, yazılım ve tasarım yeteneklerini daha da geliştirmeyi ve optimize etmeyi taahhüt ediyor.

"İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik" vizyonu ile hareket eden Oppo, teknolojisi ve inovasyonu aracılığıyla insanları daha fazlasını yapmaya teşvik eden kullanıcı merkezli bir deneyim sunmanın görevleri olduğuna inanıyor ve bunun için kullanıcı deneyimini geliştiren teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor.