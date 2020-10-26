Son dakika haberi! Oppo Reno4 kendi zekasıyla karar alabiliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Oppo Reno4 kendi zekasıyla karar alabiliyor

26.10.2020 10:49
Son dakika haberi! Oppo Reno4 kendi zekasıyla karar alabiliyor, System.String[]

Son dakika haber... Oppo, Reno4'ü donattığı yapay zeka destekli yeni akıllı sensörle, telefon sahibinin kimliğini tespit edebiliyor ve ayrıntılı içerik gösterip göstermemek konusunda kendi zekasıyla karar alabiliyor.

Oppo, Reno4'ü donattığı yapay zeka destekli yeni akıllı sensörle, telefon sahibinin kimliğini tespit edebiliyor ve ayrıntılı içerik gösterip göstermemek konusunda kendi zekasıyla karar alabiliyor.

Oppo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bilgi teknolojileri yaşam tarzlarımızı değiştiriyor, internet üzerinden giderek daha fazla insan birbirine bağlanıyor. Bu durum özel bilgilerin korunmasını da akıllı telefon kullanıcıları açısından en zor meselelerden biri haline getirirken, akıllı telefon üreticilerini, teknolojiyi güncelleştirmeyi, kişisel verilerin ve özel bilgilerin çok yönlü olarak korunmasını odak alan ürünler yaratmaya zorluyor.

Oppo, kısa bir süre önce tanıttığı Reno4'ü yapay zeka destekli yeni bir akıllı sensörle donattı. Bu akıllı sensör akıllı telefon sahibinin kimliğini tespit edebiliyor ve telefonun dokunmadan çalışmasını sağlarken, ayrıntılı içerik gösterip göstermemek konusunda kendi zekasıyla karar alabiliyor. Yapay zeka destekli yeni akıllı sensör sayesinde Oppo Reno4, yapay zeka asistanı, özel bilgilerin güvenliği ve dokunmadan el hareketleriyle telefonu çalıştırmak gibi fonksiyonları entegre bir şekilde yerine getirebiliyor.

Akıllı sensörler özel bilgileri koruyor

Oppo, sosyal etkileşimin aracı olan akıllı telefonların bir tehdit değil, özel bilgilerin koruyucusu olması gerektiğine inanıyor.

Bir pazar araştırması yapan şirket, akıllı sensörün sağladığı fonksiyonlarla kişisel bilgilerin korunması alanındaki boşluğun kapanmasına yardımcı olabileceğini gördü. Geçmişte endüstri bu konuda iki çözüm sunuyordu. Birincisi hareketleri algılayan bir radar çipi kullanmaktı. Bu, mobil telefonların enerji tüketimini azaltıyor fakat aynı zamanda sensörün kapladığı alanı artırıp ekranın gövdeye oranını küçültüyordu. Radarın tanıma yetkinliği sınırlı olduğu için uygulanabilen senaryolar da kısıtlı kalabiliyordu. İkinci çözüm ise hareketleri ve yüzleri tanıyacak şekilde gerçek zamanlı çekim yapan sıradan bir kamera kullanmaktı. Bu seçenekte akıllı kontrol sağlanabiliyor fakat enerji tüketimi çok daha yüksek oluyordu. Her iki çözümün de kendi sınırları olması sebebiyle Oppo başka bir yol bularak, akıllı telefon üzerindeki casusluk faaliyetlerini önlemek amacıyla yapay zeka ile güçlendirilmiş sensör kullanmaya karar verdi.

Söz konusu sistem düşük enerji tüketen bir sensör ve akıllı bir tanıma algoritmasının birlikte kullanılmasından oluşuyor. Oppo, casusluk önleme işlevini ileri teknolojiye sahip akıllı ev cihazlarından öğrendi. Örneğin, ev güvenlik izleme donanımı insanları tespit etmek ve yaşam alanlarının güvenliğini sağlamak için DVS teknolojisi kullanıyor. Buna benzer bir şekilde, Reno4'e mesaj geldiğinde yapay zeka destekli sensör, kullanıcının yanında veya arkasında ekrana bakan başkaları olup olmadığını tespit edebiliyor. Böyle bir durum varsa, kullanıcının kişisel bilgilerini korumak için mesajın içeriği gizleniyor.

Tanıma algoritması mesajların özel kalmasını kapsamlı bir şekilde sağlıyor ve fark edilen yüzlerin sayısına göre aksiyon kararı alıyor. Eğer sadece bir yüz fark ediliyorsa ana kamera bunun kullanıcının kendi yüzü olup olmadığını tespit etmek üzere devreye giriyor. Eğer öyleyse, mesajın tamamı gösteriliyor. Eğer sensör ekrana bakan birden fazla kişi olduğunu (veya kimsenin bakmadığını) tespit ederse mesajın alındığı bilgisi veriliyor, ama içerik gösterilmiyor.

Yapay zeka destekli akıllı sensör teknolojisi Reno4'e gelişmiş yapay zeka yetkinlikleri kazandırdı. Sensör, "Akıllı Temassız Kontrol", "Akıllı Döndürme" ve "Akıllı Her Zaman Açık Ekran" gibi fonksiyonlar için de kullanılabiliyor.

Cep Telefonu, Yapay Zeka, Enerji, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Oppo Reno4 kendi zekasıyla karar alabiliyor - Son Dakika

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