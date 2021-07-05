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Son dakika haberi! Ordu BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma - Son Dakika

Son dakika haberi! Ordu BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma

05.07.2021 15:17
Son dakika haberi! Ordu BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma, System.String[]

Son dakika haberleri: ORDU'da, BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, iş yerindeki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri tarafından izole altına alınmak istendi.

ORDU'da, BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, iş yerindeki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri tarafından izole altına alınmak istendi. Sağlık görevlilerine temaslı olmadığı gerekçesiyle direnen Yümlü, polis tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Ordu Valiliği, ters kelepçe takılmasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Olay, geçen cuma saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'ye ait modaevinde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü'nün adını verdi. Bunun üzerine öğle saatlerinde modaevine filyasyon ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yümlü'nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti. Ancak Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı. Ordu Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

'BUNUN BİR KOMPLO OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM'O anları anlatan Fatma Yümlü, "İş yerime gelen, memur olduğunu söyleyen ancak memur olduklarını düşünmediğim, mafya duruşlu, insan dilinden anlamayan yapıya sahip iki sağlık personeli. Bunlar polis ekiplerine ne anlatmışlardı ki, polisler bana tepki koydular. İkinci ekip geldiğinde ne anlatıldı ki, yalvarmama rağmen, rica etmeme rağmen müşterilerim ve komşu esnafın gözü önünde ters kelepçe takılıp katil muamelesiyle karakola götürüldüm. Karakolda hiçbir ifademin alınmaması üzerine, 'buranın amiri memuru kim' diye feryat ettim. Neden kelepçe takıldığını sormama rağmen kimseden cevap alamamam beni üzmektedir. Kendi adlarına raporlar yazıp beni hastaneye götürüp, rapor aldıktan sonra iş yerime bırakmaları beni düşündürmektedir. İşin siyasi boyutu vardır yoktur ama ben bunun bir komplo olduğunu düşünmeye başladım. Panik atak tedavisi gördüğümü memurlara söyledim, bana 'öl' diye cevap verdiler" diye konuştu.ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAOrdu Valiliği'nce yaşanan olaylarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 02.07.2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak, Fatma Yümlü adlı esnafımızın Covid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur.  Covid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımızla ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.'PERSONELLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

BBP Ordu İl Başkanı Durmuş Zor ise parti binasında basın açıklaması düzenledi. İlgili polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden Zor, "Kendi beyanıyla bu olayın bir televizyon programında iktidarı eleştirmesiyle direkt bir ilişki yoktur. Çünkü onlarca insan iktidarı eleştiriyor. Biz de iktidarın doğrularına 'doğru', yanlışlarına 'yanlış' diyoruz ve demeye devam edeceğiz. Olaydan haberdar olduğu andan itibaren Genel Başkanımız Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bilgilendirdi, Ordu Valimiz Tuncel Sonel'i arayarak görüştü. Ben de Sayın Valimizle iki kere telefonla görüştüm. Bugün makamında görüşerek buraya geldim. Sayın Vali personelleriyle ilgili soruşturma başlattığını söyledi. Biz partinin bütün kademelerinde görevli kişilerle bu hukuki sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.


Son dakika haberi! Ordu BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma
Son dakika haberi! Ordu BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma
Son dakika haberi! Ordu BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma
Son dakika haberi! Ordu BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma

Büyük Birlik Partisi, Koronavirüs, Fatma Yümlü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ordu BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma - Son Dakika


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