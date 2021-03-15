Son dakika haberi: Ordu'da 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalışan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Ordu'da 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalışan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi
15.03.2021 18:03
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde, dün 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, dün 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İhbar üzerine Durugöl Mahallesi'ne gelen 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalışan, görevlileri tehdit etmesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan Sefa Güven G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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